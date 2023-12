Il centrocampista nerazzurro, con all’attivo 2 reti e 3 assist con la squadra di Inzaghi, non sta rispettando le attese di inizio anno. Il parere di un ex calciatore

Approdato a Milano con la voglia di spaccare il mondo, e con la sensazione di essere titolare dopo le ottime due stagioni disputate al Sassuolo, Davide Frattesi non è ancora riuscito nell’intento di entrare a far parte dell’undici iniziale nerazzurro e chissà se ci riuscirà prima o poi.

Ad aver giocato a sfavore del classe ’99 la decisione del tecnico piacentino, con quest’ultimo disposto a continuare a fare affidamento su Henrikh Mkhitaryan, oramai uno dei pilastri dell’Inter. Difficilmente, infatti, il tecnico ex Lazio finisce per rinunciare all’armeno, sin qui autore di 2 reti e 5 assist messi a referto in 23 gettoni complessivi. Una situazione che è, quindi, finita per scoraggiare appieno l’attuale numero 16 dell’Inter. A confermarlo le dichiarazioni di un ex calciatore.

Brambati su Frattesi: “Ha la postura di uno che ha avuto poche chance, vuole giocare di più”

Massimo Brambati, ex calciatore e quest’oggi in vesti di procuratore sportivo, una volta intervenuto davanti ai microfoni di ‘TMW Radio’ ha parlato a proposito della situazione Frattesi, centrocampista che non ha ancora avuto modo di esprimersi al meglio a detta del difensore rimasto in passato a difesa dei colori del Torino:

“L’idea che mi son fatto su Frattesi? Lo vedo un po’ incupito, ha la postura di uno che non ha avuto troppe chance, vuole giocare di più” – esordisce.

“Sapeva, però, benissimo dove sarebbe andato a giocare e chi avrebbe trovato davanti a sé ma credo che l’incupimento sia dovuto a qualche panchina di troppo. Inzaghi, infatti, a volte dà l’impressione di voler sostituire altri calciatori” – conclude.