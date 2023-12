Maguire più 30 milioni, il Manchester United provoca l’Inter

Attesa una vera e propria rivoluzione in estate da parte dei ‘Red Devils’, che possono così mettere a dura prova i nervi dei nerazzurri in questo modo

Anche in quest’annata il cammino della formazione ora guidata da Erik ten Hag sta riscontrando più di qualche semplice problema, e il fatto che si tratti di una rosa dal valore di circa 800 milioni di euro è tutto dire.

Pesa come un macigno l’eliminazione prematura del Manchester United dalla Champions, club che è finito per piazzarsi al quarto posto del raggruppamento A, girone in cui figuravano (Bayern Monaco a parte) Copenaghen e Galatasaray, squadre del tutto alla portata dei ‘Red Devils’. Un piazzamento che ha, quindi, portato la società inglese fuori dall’Europa già a metà dicembre.

Tante, tantissime le pedine che non stanno rendendo a dovere. Hojlund e Onana a parte, estremo difensore che nella sua nuova esperienza in Inghilterra ne sta combinando ‘di cotte e di crude’, s’ha da considerarsi in quest’elenco anche Harry Maguire, difensore legato a questi colori sino a giugno 2025 e di cui la società presieduta dalla famiglia Glazer sta tentando di liberarsi da diverse stagioni a dire il vero.

Quel che si prevede in ottica della prossima estate, infatti, è una vera e propria rivoluzione sul mercato da parte del Manchester United, club che potrebbe anche tentare di arrivare a sbarazzarsi del proprio ex Capitano in questo modo.

Maguire più 30 milioni per Bastoni: richiesta Inter parte da 60 milioni di euro

Era e resta Alessandro Bastoni uno di quei calciatori per cui il Manchester United potrebbe finire per compiere un vero e proprio tentativo nel corso della prossima estate.

I ‘Red Devils’, infatti, potrebbero arrivare a riporre sul tavolo dell’Inter un’offerta da 30 milioni di euro più, in aggiunta, il cartellino di Harry Maguire per il centrale ex Atalanta, anche a mo’ di provocazione. Eventuale ed ipotetica proposta a cui i nerazzurri finirebbero, immediatamente, per rispondere con un no secco. E non potrebbe essere altrimenti.

La richiesta dei nerazzurri per il proprio numero 95, coloro che solo pochi mesi fa hanno blindato lo stesso classe ’99 a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2028, parte da almeno 60 milioni di euro. Questa la cifra per incominciare a sedersi al tavolo situato dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ per Alessandro Bastoni, centrale di difesa che s’ha da considerarsi comunque tra i più forti e promettenti in Europa.