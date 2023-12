Colpo di scena: rescinde il contratto dopo appena tre mesi

Il terzino dice addio al club dopo la firma arrivata a inizio settembre, c’è l’ufficialità. Tutti i dettagli della vicenda

Tutto ha un inizio e una fine. Questa è una regola che vige a maggior ragione nel mondo del calcio dove calciatore e club, ancor prima di unirsi tra loro, siglano un determinato tipo di accordo e con una scadenza ben precisa.

È il caso di Dalbert Henrique, calciatore accasatosi all’Internazionale di Milano nella stagione 2017-18 per la modica cifra di 20 milioni di euro e finito poi per dire addio ai nerazzurri a parametro zero nella scorsa estate a causa dell’accordo giunto ormai in scadenza (tutto questo dopo aver fatto fronte a una serie di prestiti in giro di qua e di là per l’Europa in tutti questi ultimi anni).

L’esterno di sinistra brasiliano, che in passato ha vestito anche le maglie di Nizza, Fiorentina, Rennes e Cagliari, si era unito a inizio settembre al progetto tecnico dell’Internacional di Porto Alegre, squadra che lo ha accolto a titolo prettamente gratuito e che poi, appena tre mesi dopo l’inizio di quest’avventura, ha deciso di interrompere il proprio rapporto lavorativo di comune accordo col classe ’93. A confermarlo il comunicato ufficiale del club.

Rescissione tra Dalbert e l’Internacional di Porto Alegre: la nota diramata dalla società

Dalbert Henrique, calciatore che ha totalizzato in totale 10 presenze (9 di queste in campionato) al fianco della formazione brasiliana, dice addio all’Internacional di Porto Alegre tramite la via della rescissione consensuale. Questa la nota del club:

“L’Internacional e il terzino sinistro Dalbert hanno raggiunto un accordo per rescindere anticipatamente il proprio contratto. Il club augura al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.