Retegui in Genoa-Inter, arriva l’annuncio ufficiale

Rivelazione sull’atteso rientro del bomber italo-argentino per l’ultimo incontro dell’anno solare contro l’Inter, in risalto anche Gudmundsson

Genoa e Inter chiudono le danze dei rispettivi percorsi di questa prima metà di stagione, nonché ultima fase decisiva dell’anno solare. Per gli uomini di Alberto Gilardino sarà certamente una sfida complicata sotto il profilo atletico e mentale, contro una squadra come quella nerazzurra ben salda nel portare avanti i propri valori e il proprio gioco offensivo. Ma nulla spaventa. Anzi, filtra convinzione di poter fare bene. Anche grazie al rientro di qualche calciatore estremamente prezioso negli schemi di squadra.

“Squadra al completo. Finalmente riabbracciamo Messias e Retegui. Sono sorridenti e presenti, hanno ripreso gli allenamenti con il gruppo. Non so chi dei due giocherà titolare, se entrambi o soltanto uno”, ha ammesso Gilardino con visibile soddisfazione in volto.

Il rientro del centravanti italo-argentino rappresenta infatti una carta di assoluto valore per affrontare l’Inter, la stessa Inter che lo aveva sondato con attenzione nel corso della passata sessione estiva prima di optare per altre scelte in fase di costruzione del reparto offensivo. Il calciatore azzurro, reduce da qualche presenza brillante in Nazionale, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale ma è soltanto questione di tempo prima di riprendere in mano la migliore condizione fisica.

Da Retegui alla mina Gudmundsson, Gilardino avverte: “Gli ho chiesto di mantenersi ai massimi livelli”

Il gruppo di Inzaghi è dunque avvisato: a Genoa non si scherza. Oltretutto, Gilardino può contare su un altro centravanti inarrestabile. Una vera mina vagante per molte difese avversarie. Rapido e sempre efficace, Albert Gudmundsson non si tirerà indietro dal mostrare il proprio valore.

“Grande professionista, gli ho chiesto di mantenere alto il suo livello. Può soltanto migliorare ancora in quel ruolo. Nell’ultima giornata ha fatto un gol e un assist nonostante non abbia giocato una partita brillante”, ha poi ammesso Gilardino sull’altro calciatore a sua disposizione.