DIRETTA Serie A, Genoa-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Genoa di Gilardino nella 18esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Genoa a Marassi nell’anticipo serale del venerdì valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che attraversano un buon periodo di forma che sarà diretto dall’arbitro Doveri della sezione di Roma 1.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, che non vogliono farsi distrarre dalle voci di calciomercato, vanno a caccia della quinta vittoria di fila dopo quelle (tutte senza subire gol) ottenute contro il Napoli, l’Udinese, la Lazio e il Lecce. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per allungare almeno momentaneamente a +7 sulla Juventus impegnata domani contro la Roma e laurearsi campioni d’inverno con un turno di anticipo. Dall’altra parte i rossoblù di Alberto Gilardino, che a loro volta vengono dallo scontro diretto in chiave salvezza vinto contro il Sassuolo, vogliono fare un altro risultato positivo davanti ai propri tifosi dopo il bel pareggio contro la Juve. La gara sarà trasmessa in tv e in streaming su tablet e smartphone in esclusiva sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale a due stagioni fa, quando la sfida finì con un pareggio a reti inviolate. Interlive.it vi offre il match dello stadio Luigi Ferraris live in tempo reale.