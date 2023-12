Ballerebbero ancora due milioni di euro tra Inter e Brugges per Buchanan, ma intanto i nerazzurri pensano già al suo potenziale vice

L’Inter spinge per definire il passaggio di Tajon Buchanan a Milano già nei primi giorni di gennaio. Se tutto va bene, le parti potrebbero trovare un accordo sulla base di una cifra pari a 8 milioni di euro. Un compromesso. Si tratterebbe infatti di incontrarsi a metà strada tra la richiesta da 10-12 milioni fatta dai belgi e l’offerta da 5-6 milioni di euro messa finora sul tavolo da Marotta e Ausilio.

Ma intanto tiene anche banco la questione relativa al futuro di Denzel Dumfries. L’olandese, protagonista di una buonissima prima parte di stagione (interrotta anzitempo da qualche infortunio di troppo), sta chiedendo troppo per il rinnovo.

Se non ci sarà accordo nei prossimi mesi, l’ex PSV tornerà di nuovo sul mercato, come lo è stato anche per tutto l’anno scorso. In quest’ottica, l’Inter potrebbe sostituire per la prossima stagione entrambi gli esterni della fascia destra.

Dumfries potrebbe essere ceduto al miglior offerente e Cuadrado sembra già destinato a svincolarsi. Per i sostituti, un nome è quasi certo, e risponde a quello del canadese Buchanan. Per l’esterno del Brugge l’Inter sta attuando un vero e proprio forcing, nella speranza di metterlo subito a disposizione di Inzaghi.

Nel frattempo si pensa anche a integrare in rosa un giovane tesserato che sta facendo in prestito lontano da Milano. Si tratta del classe 2003 Mattia Zanotti, in prestito al San Gallo.

I compagni di Primavera, all’Inter, lo chiamavano Il Trattore, richiamando quindi un esplicito paragone con Zanetti. Il ragazzo ha personalità e voglia di emergere. Sta dimostrando capacità fisiche e tecniche nel campionato svizzero e ha già mostrato di essere un elemento valido con la maglia della Nazionale Under 21.

Zanotti come vice Buchanan: i piani dell’Inter per la fascia destra

Quindi l’Inter potrebbe davvero rinunciare a Denzel Dumfries. L’olandese, dopo aver ritrovato per qualche mese feeling con la squadra e la tifoseria, sembra di nuovo destinato alla cessione in estate.

Il suo entourage spara troppo alto per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025: pare che abbiano richiesto 5 milioni di euro più bonus. Anche per questo la dirigenza nerazzurra sta stringendo per l’acquisto di Tajon Buchanan e si sta preoccupando per trovare presto un suo vice.

Per fronte alla probabile partenza di Dumfries e al prevedibile addio di Cuadrado, in estate dovrebbe rientrare alla base Mattia Zanotti, che al San Gallo sta crescendo bene. Forse il ragazzo non è ancora pronto per l’Inter (anche Dimarco partì dalla Svizzera, ma poi è cresciuto in prestito in altre squadre di A).

Nomi alternativi a Zanotti

Zanotti ha già all’attivo un goal e due assist. La prima rete e i due assist sono arrivati nella stessa giornata, a ottobre, nella vittoria per 3-1 in campionato contro il Grasshoppers.

Dall’allenatore Peter Zeidler, Mattia Zanotti è finora schierato quasi sempre come titolare e non ha mai sfigurato. Ha i numeri per imporsi come uomo giusto per il futuro dell’Inter. Ma verosimilmente i dirigenti interisti cercheranno prima un profilo più esperto. Magari sfruttando qualche occasione di mercato.

A giugno andrà per esempio in scadenza Aaron Wan-Bissaka, terzino destro adattabile a centrale del Manchester United, da tempo seguito da Ausilio. E l’Inter continua a seguire la situazione di Lucas Vázquez del Real, anche lui con il contratto in scadenza a giugno 2024. Ultimo nome da seguire come possibile svincolato: il giovane Ben Johnson del West Ham.