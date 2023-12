Buchanan a titolo definitivo, il Brugge partiva da 15 milioni

Il laterale canadese sta per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il contratto coi nerazzurri sarà di quattro anni e mezzo

La trattativa tra l’Inter e il Brugge per Buchanan è giunta alla stretta finale. Il club belga partiva da una richiesta di circa 15 milioni di euro, in alternativa di 12 più 3 di bonus, e ora sarebbe sceso a 10. Che è la cifra che i nerazzurri sono pronti a investire, comprensiva di bonus, per il canadese che nell’immediato rimpiazzerebbe Cuadrado e nel futuro prossimo, magari, Denzel Dumfries.

Fonti interne alle discussioni tra le due società hanno confermato a Interlive.it che l’affare potrebbe davvero andare in porto a titolo definitivo – una formula forse più conveniente per ragioni fiscali – e non in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

La fumata bianca non è lontana, anche perché come spiegatovi da Interlive.it il Brugge ha spalancato le porte alla cessione dell’esterno ex New England, fuori dai convocati delle ultime due partite di campionato soprattutto perché non al meglio dal punto di vista della condizione fisica.

Da settimane la società belga è al lavoro per il sostituto, ulteriore conferma del fatto che la partenza del ventiquattrenne sia già stata molto più che elaborata. E che l’operazione con l’Inter si farà, con un accordo che verrà trovato a metà strada. Ausilio stima molto il ragazzo e col suo entourage ha da tempo un’intesa. Il contratto sarà di quattro anni e mezzo, ossia fino a giugno 2028.

Buchanan bocciato dalla ‘Bandiera’ del Brugge: “Gli interisti non devono aspettarsi un calciatore come Perisic”

Al Brugge dal gennaio 2020, costò circa 6 milioni di euro, Buchanan non ha confermato le grandi aspettative che erano state riposte su di lui.

L’ex ‘Bandiera’ della squadra belga, Gert Verheyen, ha mosso diverse critiche nei confronti del nordamericano: “Ha qualche problema a livello caratteriale e non è continuo – le sue parole a ‘Tuttosport’ – Discute troppo con gli arbitri, protesta, e si arrabbia con gli avversari quando subisce fallo. Gioca con troppo stress addosso, sembra quasi che non riesca a godersi la partita. Non so quanto possa migliorare nel corso degli anni, ma sicuramente i tifosi interisti non devono aspettarsi un calciatore come Perisic”.

Ausilio è convinto che all’Inter possa fare quel salto di qualità che in Belgio non avvenuto e che prenderlo a quelle cifre sia in ogni caso un affare. Vedremo se il futuro gli darà ragione.