Darmian firma con l’Inter: rinnovo UFFICIALE fino al 2025

Arriva il rinnovo di Darmian fino al 2025 grazie al prolungamento automatico, con sfruttamento delle ultime risorse del Decreto Crescita

Diciassette presenze in campionato costellate da prestazioni monumentali, senza sbavature. I preziosismi di Matteo Darmian si sono fatti notare ancor più nelle molteplici situazioni di gioco in cui è stato impiegato non soltanto come esterno destro di centrocampo, suo ruolo naturale, ma anche centrale difensivo come braccetto al posto di Benjamin Pavard infortunato.

Anche il suo rinnovo era nell’aria per poter sfruttare gli ultimi momenti di applicazione del Decreto Crescita, prossimo all’abolizione da parte del governo. E ora l’ufficialità mette in calce la sua permanenza fino al 2025 alle medesime condizioni contrattuali precedenti. Un prolungamento voluto e trovato senza difficoltà alcuna, grazie all’attaccamento e la stima reciproca che il calciatore e l’Inter hanno mostrato vicendevolmente nel corso delle ultime settimane.