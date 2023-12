Supercoppa Italiana d’Arabia, ecco le date ufficiali e le nuove regole

Supercoppa Italiana: ecco le date ufficiali della competizione che si disputerà a Riad, in Arabia Saudita, fra Napoli, Fiorentina, Lazio e Inter

La Lega Serie A ha comunicato le date ufficiale della Supercoppa Italia 2023/2024, denominata ufficialmente EA SPORTS FC Supercup. Siamo giunti trentaseiesima edizione del trofeo, ma stavolta non si tratterà di una finalissima fra vincitrice dello Scudetto e trionfatrice in Coppa Italia. Sono quattro le squadre che disputeranno un mini-torneo a Riad, in Arabia Saudita, da giovedì 18 a lunedì 22 gennaio 2024.

L’accordo siglato con la federazione saudita prevede l’assegnazione di quattro delle prossime sei edizioni della Supercoppa all’Arabia Saudita. Il Paese arabo, dunque, ospiterà le edizioni nel 2024, 2025, 2028 e 2029. Non si sa ancora perciò dove si giocheranno stabilire le edizioni del 2026 e 2027.

La nuova Supercoppa a quattro squadre in Arabia è stata assai criticata. De Laurentiis, presidente del Napoli, appare ancora poco convinto, mentre i presidenti degli altri club sembrano più tranquilli. Anche perché la competizione frutterà circa 23 milioni di ricavi. La finale vecchia, quella che si è giocata fino all’anno scorso, ne valeva circa la metà. I ricavi saranno divisi in parti non uguali tra le quattro partecipanti. Ma chi vincerà il trofeo dovrebbe incassare circa 7 milioni.

Si parte il 18 gennaio con Napoli (vincitrice dello Scudetto) e Fiorentina (finalista di Coppa Italia). Il 19 è la volta di Inter (vincitrice della Coppa Italia) contro Lazio (seconda classificata in Serie A). La finale si giocherà il 22. La nuova formula prevede dunque che siano disputate di tre gare. Due semifinali e una finale. In tre giorni complessivi di gara. Se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere subito i tiri di rigore, senza tempi supplementari.

Supercoppa Italiana araba, le date ufficiali

Alle final four partecipano quindi il Napoli, in quanto squadra che ha vinto l’ultimo Scudetto. E per la formazione allenata da Spalletti, già eliminata dalla Coppa Italia e in difficoltà in Serie A, l’occasione è ghiotta: si tratta di una chance importante per vincere un nuovo titolo. Poi c’è l’Inter, che si è guadagnata la partecipazione al mini-torneo che si gioca in Arabia Saudita vincendo la Coppa Italia. La squadra allenata da Inzaghi proverà a bissare il successo ottenuto a gennaio 2023 sul Milan.

La terza squadra qualificata per le final four di Supercoppa Italiana è la Fiorentina, dato che è stata finalista della Coppa Italia. Il club toscano, nella sua storia, ha sollevato la Supercoppa Italiana una sola volta, nel 1996. Infine c’è la Lazio di Sarri che concorre al toreo in quanto squadra che ha chiuso il campionato al secondo posto dietro al Napoli campione.

Durante la gara, secondo quanto comunicato dalla Lega Serie A, saranno consentite al massimo cinque sostituzioni per ciascuna squadra, utilizzando al massimo tre interruzioni, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco. Nel caso in cui le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa pausa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre.

Ogni club, si legge ancora, dovrà indicare nella lista di gara da consegnare all’arbitro un massimo di ventisei giocatori calciatori (undici titolari più quindici riserve).

Napoli-Fiorentina si terrà il 18 gennaio 2024, alle ore 22:00 (ora locale), quindi alle 20:00 italiane, presso lo stadio Al-Awwal Park di Riad. Inter-Lazio è in programma il 19 gennaio 2024 sempre alle 20:00 italiane presso Al-Awwal Park Stadium. La finale, fra la vincitrice della semifinale A contro la vincitrice della semifinale B andrà in scena il 22 gennaio 2024 alle 20:00 italiane sempre lì, all’Al-Awwal Park Stadium. Tutte le gare saranno trasmesse in chiaro su Canale 5.