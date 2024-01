Doppia partenza dall’Inter: Sensi, c’è il sostituto

Anche Agoumé sul piede della partenza come Sensi, soltanto così può arrivare un nuovo centrocampista sin dalle prime luci della sessione invernale di mercato

Reparto di centrocampo folto e completo per ovviare a qualunque problematica interna e garantire a Simone Inzaghi solidità, efficienza e ricambi di qualità per tutta la durata della stagione. Questa è stata la linea guida che ha permesso alla dirigenza nerazzurra di costruire un reparto su misura, ma con qualche elemento eccedente che potrebbe infine trovare una nuova sistemazione altrove.

Tra i tanti nomi che spiccano infatti c’è quello di Stefano Sensi, risorsa controversa trattenuta dall’Inter in estate a completamento del reparto nonostante vi fossero già le condizioni per poterlo cedere a titolo definitivo altrove dopo l’esperienza in prestito al Monza. Per il calciatore non c’è comunque spazio neppure in questa stagione, a parte qualche frammento di partita qua e là. Troppo poco per un rilancio in carriera e troppo poco anche per lo stesso Inzaghi, il quale fa ormai affidamento soltanto su Hakan Calhanoglu in cabina di regina e vuole dare l’esempio per slanciare la crescita di Kristjan Asllani.

Consapevole di queste profonde limitazioni, Sensi è ormai pronto a lasciare l’Inter. Assieme a lui, però, c’è un’altra uscita in programma. Quella di Lucien Agoumé. Il centrocampista francese aveva dato modo di dimostrare qualità e determinazione nel corso delle ultime esperienze francesi, motivo per cui Inzaghi lo ha voluto trattenere in squadra in via precauzionale. Non avendo però macinato minuti in stagione, il calciatore è sul piede della partenza e anche nel suo caso si studiano le condizioni per un trasferimento a titolo definitivo.

Agoumé piace al Siviglia, con la doppia uscita c’è spazio per un nuovo centrocampista all’Inter

Stando agli ultimi aggiornamenti di mercato, Agoumé piace molto al Siviglia e vi sono conferme della volontà da parte del club spagnolo di mettere le mani sul suo cartellino a mezzo di un’offerta ufficiale presentata sul tavolo di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Nel corso delle prossime settimane starà anche al suo agente valutare tutte le opzioni sul piatto, avendo ricevuto occhiate d’interesse anche da altri campionati esterno a quello de La Liga come Eredivisie e Ligue 1.

Nel caso in cui entrambi i centrocampisti dovessero lasciare il proprio percorso all’Inter, allora la dirigenza potrebbe anche muoversi in direzione di un nuovo innesto nel ruolo già nel corso della sessione invernale.