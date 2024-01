Un altro clamoroso ritorno all’Inter: ‘formula’ Lukaku

Un ex nerazzurro, separatosi dalla formazione di Inzaghi nella scorsa estate, potrebbe far rientro a Milano dopo un solo anno. Lo scenario è da brividi

Il duo Marotta-Ausilio si è reso soli pochi mesi fa protagonista di una vera e propria rivoluzione sul mercato. A far posto alle dodici pedine entrate poi a far parte del progetto tecnico nerazzurro ci hanno infatti pensato, ancor prima, tanti altri calciatori di rilievo.

Pensiamo ad esempio ai vari: Dzeko, Brozovic e Gosens, fino ad arrivare anche ad Andre Onana (tutto questo senza contare i due ex Lukaku e Skriniar, separatisi dall’Inter per propria volontà). Soffermiamoci, però, proprio sul conto dell’estremo difensore camerunense.

Il classe ’96 si è, infatti, trovato costretto a lasciare Milano per pura decisione del club, società che non ha potuto far altro che accettare l’offerta da 55 milioni di euro (bonus inclusi) del Manchester United. Operazione che ha permesso al club meneghino di attuare una mega plusvalenza. Da qui è poi susseguito il tracollo dell’ex portiere dell’Ajax, protagonista in negativo coi ‘Red Devils’.

In questi primi mesi trascorsi in Inghilterra, Onana è finito per far parlare di sé per tutta una serie di tentativi maldestri compiuti al fianco della formazione di Erik ten Hag. Formazione che, a dire il vero, ha già incominciato a progettare l’addio di Onana in estate e che potrebbe, a sorpresa, tornare a rifarsi viva dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ in questo modo.

Onana proposto all’Inter, può provarci così il Manchester United: l’unica via è quella del prestito

Il Manchester United, club mostratosi particolarmente irritato dal rendimento non all’altezza offerto sinora da parte di Andre Onana, potrebbe finire per proporre in estate il proprio numero 24 a tutta una serie di squadre, Inter inclusa.

La richiesta dei ‘Red Devils’ per il camerunense parte da 40 milioni di euro, richiesta naturalmente inaccessibile per le casse dei nerazzurri. Diverso, invece, nel caso in cui gli inglesi dovessero aprire alla soluzione del prestito con tanto di ingaggio condiviso, proprio come accaduto in passato tra Chelsea e Inter per Romelu Lukaku.