Serie A, UFFICIALE cambia l’arbitro di Inter-Verona

Non sarà più Piccinini a dirigere il match in programma sabato al ‘Meazza’ e valevole per la diciannovesima giornata di campionato

Ufficiale, cambia l’arbitro di Inter-Verona: non sarà più Piccinini, ma Fabbri della sezione di Ravenna a dirigere la sfida di scena al ‘Meazza’ sabato alle 12.30 e valevole per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A.

Rossi e Cipressa saranno gli assistenti, Gualtieri il quarto uomo, Nasca l’addetto al Var coadiuvato da Di Vuolo. Il bilancio dei nerazzurri con Fabbri è di 8 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Quello degli scaligeri di 2 successi e 6 ko.