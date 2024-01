Piccinini per Inter-Verona: il bilancio con entrambe

Rese note le designazioni arbitrali per la 19esima giornata del campionato di Serie A. Fischietto anconetano per i nerazzurri

Sarà Marco Piccinini a dirigere Inter-Verona, match valido per la 19esima giornata di campionato che prenderà il via il giorno sabato 6 gennaio alle ore 12:30 al ‘Meazza’.

La formazione di Simone Inzaghi giunge a quest’importante confronto forte, se così si può dire, dell’1-1 rimediato la scorsa settimana al ‘Ferraris’ contro il Genoa (del tutto opaca la prova offerta dai nerazzurri in quella circostanza). Gialloblù che, invece, confermano il loro periodo no con la sconfitta rimediata per 0-1 lo scorso sabato in mura amiche contro la Salernitana.

Ammontano a zero gli incroci stagionali tra l’Inter e il giudice di gara della sezione di Ancona. Lo stesso non si può dire del Verona visto che la formazione di Marco Baroni ha già avuto a che fare con l’arbitro Piccinini in occasione del match disputatosi alla terza giornata di campionato contro il Sassuolo, gara poi terminata 3-1 in favore dei neroverdi.

Inter, 1 vittoria e 1 pareggio con Piccinini: bilancio equilibrato anche per il Verona

L’Inter e il giudice di gara Marco Piccinini si sono già incrociati due volte in passato e, al momento, quello tra i nerazzurri e il fischietto della sezione di Ancona resta un bilancio del tutto positivo.

A confermarlo i numeri ottenuti da parte dell’Inter, capace di portare a casa 1 vittoria e 1 pareggio con Piccinini alla guida del match. Discorso leggermente diverso invece per i gialloblù, rei di aver ottenuto: 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte col giudice anconetano alla direzione di gara. Questa la designazione arbitrale completa:

ARBITRO: PICCININI

ASSISENTI: ROSSI L. – CIPRESSA

IV UOMO: GUALTIERI

VAR: NASCA