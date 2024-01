Dalla Francia: il giocatore ha detto sì, la Juve beffa l’Inter

Il giocatore si è promesso all’Inter ma ora chiede di giocare subito, e così la Juve s’inserisce per soffiare il colpo ai nerazzurri: la situazione

Tiago Djaló, che veniva descritto come un colpo praticamente già chiuso dall’Inter e da ufficializzare a zero a giugno 2024, potrebbe ora allontanarsi. Le principali interferenze partono dalla Juventus. Cristiano Giuntoli, infatti, vorrebbe tentare il sorpasso acquistando subito il difensore. Il dirigente bianconero, secondo le ultime voci, avrebbe anche già discusso con il Lille, raggiungendo un mezzo accordo con la dirigenza della società francese.

Il club transalpino, a rigor di logica, punta a incassare, e sarebbe dunque felice di cedere subito il ragazzo a 2 milioni circa più bonus. Un prezzo che, teoricamente, la Juve potrebbe essere interessata a versare, proprio per soffiare il prospetto ai nerazzurri.

Si sapeva che il club bianconero nutrisse un interesse reale per il centrale portoghese ex Milan. Eppure, la speranza dei dirigenti nerazzurri era che Giuntoli avesse le mani legate o potesse aver già dato per assodato che il ragazzo era destinato all’Inter. Sfortunatamente, il dirigente bianconero ci ha provato lo stesso, e continuerà a farlo.

Il difensore ci starebbe riflettendo su. Dato che vuole tornare presto in campo, pur essendosi promesso già da tempo all’Inter, alla fine potrebbe anche accettare la corte della Juve. Dall’altro lato, però, Giuntoli potrebbe anche star bluffando. Il dirigente sa di aver poco spazio di manovra: anche se l’investimento sarebbe molto basso, dalla proprietà non dovrebbe arrivare l’ok a una spesa se prima non si concluderà qualche cessione.

Per l’Inter, comunque, non esiste ancora certezza sull’acquisto a zero. Sì, il club nerazzurro si era mosso in anticipo e credeva di avere buone possibilità di poter prendere il difensore, ma ciò non significa che Marotta si sia mai illuso di averlo in pugno. Se c’è stata questa suggestione, ormai è passata.

La Juventus, potendo, lo acquisterebbe subito e nelle prossime ore sarà più chiaro se i bianconeri riusciranno a compiere il sorpasso definitivo.

Promesso all’Inter, flirta con la Juve: Djaló si allontana

Oltre alla Juve, sul portoghese ci sarebbero anche Atletico Madrid e PSG. Ma Giuntoli ha ora il vantaggio relativo di aver trovato un accordo con il Lille. La volontà del club francese sarà determinante fino a un certo punto. A scegliere sarà sempre l’ex Milan.

Ed è noto che il difensore abbia già espresso una preferenza chiara per trasferirsi in estate all’Inter. Il punto è che Djaló è fermo da marzo per la rottura del crociato e freme per tornare a giocare. Il Lille, per spingerlo a uscire già a gennaio, potrebbe isolarlo o fargli capire che non vedrà il campo fino a giugno.

Ecco in che modo i bianconeri potrebbero davvero tornare in corsa. Prima di poter diventare dei pretendenti ufficiali per l’acquisto del ragazzo, come ricordato, devono però cedere. E gli unici due nomi che attualmente hanno mercato sono Iling jr e Soulé, entrambi con estimatori in Premier League.

La contromossa dell’Inter

A quanto pare la Juve non vorrebbe sacrificarli, sapendo di avere in mano due potenziali campioni del futuro. Tutto dipende dalle offerte. Qualora dall’Inghilterra arrivassero offerte cospicue, la Juve si troverebbe messa spalle al muro e dovrebbe per forza vendere.

Djaló piace come alternativa di Alex Sandro, che a fine stagione andrà in scadenza di contratto e difficilmente sarà rinnovato. Arrivando già a gennaio potrebbe inserirsi al posto di Huijsen, il quale sembra destinato a una cessione in prestito.

Marotta non sembra intenzionato a scendere di nuovo sul mercato e investire 2 o più milioni per battere la Juventus. Anche perché, a oggi, Djaló non troverebbe spazio nella rosa nerazzurra e dovrebbe essere ceduto per forza in prestito. La situazione si fa dunque ingarbugliata.