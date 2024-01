Barella al Real Madrid: Perez e l’offerta inaccettabile

Il presidente dei ‘Blancos’, su richiesta di Ancelotti ora fresco di rinnovo, potrebbe provare a compiere un tentativo in estate per l’ex Cagliari. La situazione

Carlo Ancelotti e il Real Madrid, col tecnico ‘made in Italy’ dato negli scorsi mesi prossimo ad accomodarsi alla guida tecnica della Nazionale brasiliana (scenario che non si concretizzerà più), proseguiranno la propria storia d’amore assieme.

Negli scorsi giorni, infatti, le due parti hanno siglato un nuovo accordo valido sino al 2026, un accordo che mette quindi fine all’iniziale scadenza prevista nel prossimo giugno. Segnale che certifica la volontà dei ‘Blancos’ nel proseguire su questa stessa e identica strada dando ulteriore continuità al progetto avviato qualche anno fa, quello di continuare a investire sui giovani (lo certificano gli investimenti compiuti per Vinicius, Rodrygo, Camavinga, Tchouameni e ora anche Bellingham).

Giovani di grandissime speranze posti al fianco di gente esperta. È questo il mix su cui hanno deciso di puntare da tempo le ‘Merengues’. Anche vero, però, che a una certa giunge anche il momento di cambiare ed è il caso che vede coinvolti Modric e Kroos, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Trattasi, nel caso del primo, di un avvio pressoché certo viste le 38 candeline possedute dall’ex Tottenham e Dinamo Zagabria.

Da valutare, invece, la situazione del 33enne tedesco, che potrebbe anche lui finire per salutare in estate i pluricampioni d’Europa. Una situazione che costringerebbe, quindi, il Real Madrid ad andare alla ricerca di almeno un nuovo centrocampista. Occhi puntati su Nicolo Barella, calciatore da sempre stimato particolarmente da Carlo Ancelotti e ora vicinissimo al rinnovo di contratto con l’Inter sino a giugno 2028, con tanto d’innalzamento dell’ingaggio dai 5 ai 6 milioni di euro netti a stagione.

Affondo Real Madrid per Barella: 50 milioni sul tavolo, affare impossibile

Il Real Madrid non ha ancora accantonato del tutto l’ipotesi Barella e, su esplicita richiesta del proprio tecnico, potrebbe anche provare a compiere un tentativo in estate per il forte centrocampista sardo.

Florentino Perez, presidente del club disposto a continuare a investire sui giovani anche in futuro, potrebbe finire per accontentare Carlo Ancelotti riponendo sul tavolo dell’Inter un’offerta (provocatoria se vogliamo) da 50 milioni di euro, una cifra che i nerazzurri finirebbero per rispedire immediatamente indietro al mittente vista e considerata la valutazione che ne fanno Marotta e Ausilio del proprio numero 23, sugli 80-90 milioni di euro come minimo. Un affare impossibile a quelle cifre.