Il Milan sfida l’Inter: anticipo secco per 25 milioni

Contesa di mercato per il cartellino di Buongiorno a giugno, ma i rossoneri in vantaggio per evidenti difficoltà nel reparto difensivo da puntellare

Milan e Inter hanno intrapreso un percorso nettamente diverso in stagione, nonostante gli obiettivi iniziali fossero decisamente simili e alla portata di entrambe le realtà meneghine.

I nerazzurri hanno saputo sfruttare al meglio ogni occasione, vincendo partite importanti e scontri diretti. Nonché mettendo a segno un numero rimarchevole di reti all’attivo e mostrando i muscoli a qualunque altra squadra pretendente al titolo. Con tanto di Juventus alle spalle. I rossoneri, invece, sono rimasti scottati da un mercato estivo non proprio brillante ed un calo di entusiasmo notevole che ha investito l’umore sia in campionato che in Champions League.

Per questo motivo, è nell’interesse del Milan smuovere quanto prima le acque. Se risultati positivi non dovessero arrivare da qui al prossimo futuro in stagione, molto altro potrebbe cambiare in estate. A partire non soltanto dall’idea di variazione tecnica, ma anche in organico. Con nuovi innesti di caratura e talvolta anche contesi con la stessa Inter, nei soliti scenari di derby di mercato.

Buongiorno in contesa ma il Milan ha bisogno di lui, ci sarà da convincere Cairo sul mercato estivo

Uno dei nomi in lizza nelle liste di entrambe le squadre rivali è quello del difensore centrale e capitano del Torino, Alessandro Buongiorno.

In rapida ascesa come uno dei calciatori italiani più promettenti nel suo ruolo, tanto da esser chiamato anche da Luciano Spalletti negli ultimi impegni con la maglia della Nazionale Italiana, il pupillo di Urbano Cairo incanta le big e il presidente granata non vuole scendere al di sotto di 25 milioni di euro per iniziare a scremare quanti sono intenzionati a muovere seriamente passi concreti nei confronti del proprio calciatore.

Per Buongiorno quella del Milan si tratterebbe indubbiamente di una pista positiva, lungo la quale potrebbe trovare ampio spazio di manovra e dunque possibilità di crescita non indifferenti. Specie perché il reparto arretrato rossonero appare spesso in evidente difficoltà, al contrario di quello nerazzurro già rodato e formato per esser completo così com’è. Attenzione dunque in particolare agli assalti del ‘Diavolo’ per il cartellino di Bongiorno in estate. L’Inter potrebbe soltanto restare a guardare.