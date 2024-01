L’Inter continua a seguire Scalvini: via subito a una sola condizione

Il centrale dei bergamaschi ancora sotto la lente d’ingrandimento di Ausilio. Cosa può accadere nei prossimi mesi

Giorgio Scalvini, rimasto ai box nell’ultima sfida di campionato col Lecce a causa di un problema muscolare riscontrato nel vivo del riscaldamento del match in programma coi salentini, è tornato a rimettere piede in campo in occasione di Atalanta-Sassuolo, gara di Coppa Italia disputatasi lo scorso 3 gennaio al ‘Gewiss Stadium’.

Ora, al pari dei suoi compagni di squadra, il calciatore è atteso nella giornata di oggi all’impegno in programma contro la Roma, sfida che prenderà il via questa sera alle ore 20:45 allo stadio ‘Olimpico’. Le due formazioni, ora impelagate a ridosso della zona Champions, sono pronte a darsi battaglie in una sfida che promette vere e proprie scintille.

Ammontano già a 21 i gettoni stagionali raccolti dal giovane difensore centrale, capace di mettere a referto la sua prima rete in quest’annata in Europa League. Per il resto, il giovane prodotto del vivaio atalantino è stato anche in grado di servire un assist in campionato.

Il classe ’03 ha attirato su di sé, già da diverse stagioni a dire il vero, l’attenzione di innumerevoli club europei (per lui si è parlato non solo di società italiane ma anche estere, vedi il caso inerente al Real Madrid, sodalizio che sembrava pronto a riporre sul tavolo dell‘Atalanta un’offerta per il ragazzo dopo la rottura del crociato rimediata da Alaba).

Restano i nerazzurri di Milano una di quelle pretendenti che in quest’ultimo annetto di tempo hanno mosso alcuni passi nei confronti del centrale nato a Chiari, passi che non si sono mai tramutati in nulla di concreto a causa dell’elevato valore economico del calciatore, sui 50 milioni di euro. Di fatto, l’ipotesi più probabile ad oggi, è quella che il ragazzo resti alla corte di Gian Piero Gasperini almeno sino al prossimo giugno.

Addio complicato a gennaio per Scalvini: il classe ’03 farà le valigie solo in caso di offerte monstre

Nonostante un pacchetto arretrato già completo di suo, e destinato ad arricchirsi ancor di più con l’arrivo a zero di Tiago Djalo a giugno (salvo alcuni ripensamenti da parte del calciatore), l’Inter continua a tenere a portata di mano il nome di Giorgio Scalvini.

In queste ultime stagioni il giovane centrale di difesa classe ’03 ha dimostrato di essere tra i più promettenti in Europa confezionando, di fatto, importanti prestazioni anche in importanti palcoscenici al difuori della Serie A. Non per nulla, Inter a parte, si era già parlato di un addio anticipato del ragazzo già a gennaio ma, salvo clamorose offerte, l’attuale numero 42 dei bergamaschi resterà dalle parti del ‘Gewiss Stadium’ sino al prossimo giugno. Certo è che ci sarà da battagliare per assicurarselo.