Lukaku continua a fare la differenza in Serie A

Il centravanti belga, fresco di turbolento addio in estate dall’Inter, si è poi accasato in prestito alla Roma confermando un ottimo momento di forma

Romelu Lukaku, in casa Inter e non solo, resta uno dei calciatori più criticati di sempre per via dell’atteggiamento riservato nei confronti dell’intera tifoseria nerazzurra a più riprese, e non potrebbe essere altrimenti.

Il belga è stato fischiato a ogni pallone toccato in occasione di Inter-Roma, big match valido per la decima giornata di campionato e disputatosi lo scorso 29 ottobre al ‘Meazza’. Di 1-0 il risultato finale della gara, con ‘Big Rom’ che finì per toccare 26 palloni perdendo poi addirittura 9 possessi.

Del tutto opaca la prova offerta in quella circostanza dal classe ’93, apparso in netta difficoltà dinanzi a uno stadio che che gli inveiva interamente contro per via di quanto accaduto la scorsa estate, dove a rendere totalmente insanabile quella frattura è stata la decisione del belga, quella di provare a prendere accordi con la Juventus a totale insaputa di tutti.

Dispiace eccome visto e considerato che l’Inter ha, quasi sempre, posto Lukaku dinanzi a tutto compiendo, di fatto, innumerevoli sacrifici economici (basti pensare che al primo anno di Inzaghi alla guida tecnica di questa squadra Marotta e Ausilio erano finiti per sacrificare Hakimi al posto dell’ex Anderlecht, tornato poi di corsa ad Appiano la stagione successiva dopo aver promesso, anche lì, amore al Chelsea).

A distanza di un anno di tempo, proprio nel momento in cui la dirigenza interista aveva Paulo Dybala in pugno, l’intera società dell’Inter ha preferito snobbare l’argentino pur di tornare a fare affidamento sullo stesso Lukaku, venuto a costare circa 19 milioni di euro per un solo anno trascorso alla corte di Simone Inzaghi a titolo temporaneo.

Una squadra che, complici i diversi acciacchi fisici rimediati dal calciatore nella passata annata, ha aspettato a lungo il centravanti nato ad Anversa e che era pronta a prendere nuovi accordi coi ‘Blues’, ipotesi poi sfumata del tutto per via del comportamento adottato da Lukaku, un Lukaku capace di realizzare 14 reti nella passata annata con l’Inter e che, in appena mezza stagione trascorsa al fianco della Roma, ha già fatto meglio rispetto alla scorsa stagione trascorsa a difesa dei colori nerazzurri.

Lukaku-Roma, 14 gol in quest’avvio: il belga ha già fatto meglio dello scorso anno

Ammontano a 14 le reti realizzate in stagione da Romelu Lukaku, centravanti che ha già messo a segno: 8 gol in campionato, 5 in Europa League e 1 in Coppa Italia, quella che ha valso il momentaneo 1-1 contro la Cremonese nel match disputatosi lo scorso mercoledì e valido per gli ottavi di finale della competizione.

Numeri che confermano, quindi, l’ottimo momento di forma del belga, capace in sola mezza stagione trascorsa al fianco della Roma di imitare il proprio score ottenuto nella passata annata a difesa dei colori dell’Inter (anche in quel caso di 14 marcature). Jose Mourinho ha sempre avuto la premura di riservare parole dolci nei confronti del belga, ad oggi indubbiamente tra le migliori individualità che il club capitolino possiede tra le sue file nonostante le limitatissime doti caratteriali possedute dal classe ’93.

Quel che è certo, quindi, è che i giallorossi faranno di tutto nella prossima estate pur di raggiungere un nuovo accordo col Chelsea per il trasferimento della punta trentenne, questa volta a titolo definitivo magari. Almeno questo è quanto si augura l’intera tifoseria della ‘Lupa’.