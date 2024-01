È già dell’Inter il sostituto di Sanchez

Difficile che l’Inter possa riportarlo alla base già a gennaio, ma per la prossima stagione potrebbe essere il sostituto di Sanchez

Galliani e Palladino parlano già di un possibile tentativo a fine stagione per rinnovare il prestito. All’Inter sono tutti attenti alla sua crescita. Anche Simone Inzaghi è pienamente soddisfatto del suo percorso al Monza, e per questo le possibilità che il ragazzo entri a far parte stabilmente della rosa nerazzurra nel 2024-25 sono da considerarsi molto concrete.

Valentin Carboni è uno dei giovani su cui l’Inter punta di più. Quest’estate, Inzaghi aveva addirittura fatto intendere che gli avrebbe fatto piacere tenerlo all’Inter per questa stagione, come quinto attaccante. Il giorno dopo quelle dichiarazioni Carboni è però passato in prestito secco al Monza.

Meglio così: nel Monza, il ragazzo ha più occasioni di mettersi in mostra. E non era scontato. Beppe Marotta, in tempi non sospetti, aveva predetto che il giovane avrebbe stupito tutti. Lo scorso 30 giugno a Rimini in occasione del galà di inaugurazione del calciomercato estivo, l’ad nerazzurro aveva dichiarato che la rivelazione della stagione sarebbe stato Valentin Carboni.

Inizialmente il classe 2005 ha tuttavia faticato a trovare spazio con Palladino. Si era perciò parlato di un possibile ritorno alla base a gennaio o di un prestito in un altro club. Le cose sono cambiate in fretta. Da inizio dicembre, il ragazzo ha ottenuto maggior minutaggio. E Carboni è già reduce dal secondo goal con assist nella sua prima stagione in Serie A in prestito nel club brianzolo.

Nelle ultime uscite, il diciottenne ha sfoderato grandi prestazioni. E non stupisce che il talentuoso mancino classe 2005 sia ora nel mirino di vari club spagnoli. Pare che Valencia e Betis Siviglia si siano già mossi con richieste di informazioni.

Carboni come sostituto designato di Alexis Sanchez

L’Inter, però, sembra intenzionata a puntarci per il futuro e non ha dunque interesse a parlare con chi corteggia il ragazzo. L’argentino ha trovato il primo goal in Serie A contro la Juventus a inizio dicembre e si è ripetuto contro il Frosinone, partecipando alla vittoria dei brianzoli anche con un assist e costringendo i ciociari a un autogoal. Cresce bene…

Dopo tanta panchina, Valentin viene adesso stabilmente impiegato da Raffaele Palladino, nel suo 3-4-2-1, insieme ad Andrea Colpani a supporto della prima punta. Carboni può giocare infatti come un trequartista puro e come una seconda punta.

E un profilo così sarebbe utile anche a Inzaghi, che potrebbe prenderlo in considerazione per sostituire Alexis Sanchez, che dovrebbe uscire a fine stagione.

L’altro nome che potrebbe essere inserito al posto di Sanchez è quello di Gaetano Oristanio, ora al Cagliari. Il ragazzo può giocare da seconda punta, trequartista e mezzala.

La strategia di Galliani

Valentin Carboni, dopo le prime difficoltà, sta dunque diventando un protagonista del Monza. E anche Galliani ha di recente espresso soddisfazione per l’arrivo dell’argentino.

“Credo che i 2005 che hanno segnato almeno due goal e due assist nei top campionati europei siano tre o quattro“, ha detto Galliani. “È straordinario, noi l’avevamo capito come lo ha capito l’Inter che purtroppo ce lo ha dato solo in prestito secco. Intanto gioca nel Monza, poi Palladino è bravissimo che fa convivere lui e Colpani“.

Dalle parole di Galliani si capisce che l’Inter non ha alcuna intenzione di mollare il suo talento. E né di piazzarlo sul mercato per ottenere una plusvalenza. L’idea del club dovrebbe essere quella di far rientrare il mancino italo-argentino alla base con un ruolo da quarta punta. Inzaghi ha sempre sfruttato Sanchez proprio come trequartista, pronto a subentrare e a incidere alle spalle dei titolarissimi.

Lo stesso Carboni, l’anno scorso, nelle sue poche apparizioni, ha giocato così in nerazzurro. Nel frattempo Inzaghi è molto soddisfatto della sua crescita e avrebbe già chiesto al club di non considerare la cessione.