Seconda divisa dell’Inter 2024/2025: nuovi leak e data di lancio

Saltate fuori nuove informazioni e dettagli sulla seconda divisa dell’Inter in uso dalla prossima stagione, ecco quanto si conosce

Puntualissimi, come ogni anno. I leaker del sito specializzato in apparizioni mozzafiato ‘Footy Headlines’ ha rilasciato già qualche interessante dettaglio sulle possibili novità che caratterizzeranno le svariate divise dei principali club internazionali in gioco nei massimi campionati mondiali. Vero toccasana per gli appassionati di design rinnovati e impattanti.

Dopo aver fatto conoscere al mondo quella che potrebbe apparire come una grandissima novità per il mondo nerazzurro, con una prima divisa del tutto rinnovata nel look principale verso pattern mimetici, ill noto sito specializzato ha lanciato altre informazioni relative questa volta alla seconda divisa nerazzurra.

A dire il vero, di nerazzurro ci sarà poco o nulla. Perché al di là del logo monocromatico bluastro, la colorazione principale della divisa dovrebbe essere ancora una volta incentrata su un bianco glaciale e sfumature tendenti al lilla e al blu navy ‘mezzanotte’.

Scelto agosto come mese di lancio, nessun dettaglio sul design della nuova divisa dell’Inter

Stando agli ultimi leak, tuttavia, non ci sarebbero novità rilevanti in relazione al possibile design complessivo della nuova maglia away dell’Inter. Ulteriori novità in merito potrebbero essere rilasciate soltanto nelle prossime settimane.

Quel che invece è certo, o almeno indicativo, è la data di lancio della divisa: si parla del prossimo agosto 2024. Una scelta in linea con le aspettative, rigorosamente a cavallo con l’inizio della nuova annata sportiva.

Designato l’arbitro di Monza-Inter, sarà Rapuano

Tornado sui discorsi meramente interni al rettangolo di gioco, la prossima gara di campionato tra Monza e Inter in programma nella cornice serale del U-Power Stadium il prossimo sabato è stata assegnata all’arbitro Antonio Rapuano della Sezione AIA di Rimini.

Ad assisterlo ci saranno Peretti e Dei Giudici, con Volpi quarto uomo. In sala VAR saranno invece presenti Aureliano e Mazzoleni. L’unico precedente di Rapuano alla guida di una partita dell’Inter risale proprio alla passata stagione in occasione della clamorosa sconfitta rimediata dagli uomini di Simone Inzaghi in favore dell’Empoli, per un gol isolato di Baldanzi. Nella circostanza la formazione nerazzurra subì anche un cartellino rosso ai danni di Milan Skriniar, ultima apparizione del difensore centrale con la fascia da capitano al braccio. Decisamente indifferente il bottino coi brianzoli: due vittorie e due sconfitte, in totale equilibrio.