Tour de force fino a febbraio: il calendario dell’Inter

Nerazzurri in guai seri, la formazione guidata da Simone Inzaghi è chiamata a fare gli straordinari in questa seconda metà di stagione. I prossimi appuntamenti

L’Inter è riuscita a chiudere il proprio girone d’andata in testa alla classifica e non accadeva dalla regular-season 2021-22, stagione in cui i nerazzurri persero poi lo Scudetto per opera del Milan.

Fondamentale il successo ottenuto lo scorso weekend in mura amiche contro il Verona, successo che ha permesso alla squadra di Inzaghi di mantenere il +2 sulla Juventus, coi bianconeri impostisi poi il giorno dopo per 1-2 sulla Salernitana. Sguardo dell’Inter che resta, quindi, unicamente rivolto in direzione dei prossimi impegni dove ad attendere il club meneghino è il Monza.

Lautaro e compagni, infatti, saranno di scena questa sera all’U-Power Stadium’ alle ore 20:45 in un appuntamento che promette non vere e proprie scintille, ma quasi. Un importante test che permetterà all’Inter di capire tante cose, visto e considerato che nelle ultime due uscite disputate in campionato contro il Genoa e la formazione di Marco Baroni i nerazzurri hanno faticato eccome.

Fondamentale sarà per il sodalizio quest’oggi vicecampione d’Europa recuperare più energie possibili al più presto, anche se non sarà certamente facile. Lo si denota bene dal calendario che attende l’attuale Capolista del torneo.

Inter, calendario shock sino a fine febbraio: dalla Fiorentina alla Juve passando per la Roma e l’Atletico

È in programma questa sera Monza-Inter, match che sarà per i nerazzurri soltanto un antipasto per le prossime gara.

Una volta archiviata la pratica Monza, infatti, la formazione di Simone Inzaghi sarà attesa dalle gare con: Lazio in Supercoppa (dove tre giorni dopo potrebbe andar in scena la finale contro la vincente dell’altra semifinale Napoli-Fiorentina), Fiorentina, Juventus e Roma in campionato (dove subito dopo è in programma il match casalingo contro la Salernitana) e infine la sfida d’andata contro l’Atletico Madrid in Champions. A chiudere il mese di febbraio dei nerazzurri la gara in programma il 25 febbraio al ‘Via del Mare’ contro il Lecce.

La preoccupazione maggiore resta quella che Lautaro e compagni possano finire per perdere il primato per mano della Juventus, squadra che a differenza dei nerazzurri è impossibilitata a prendere parte in questa stagione a qualsiasi altra manifestazione al difuori della Serie A, Supercoppa e Champions League incluse quindi (tralasciando la sola Coppa Italia).

INTER, IL CALENDARIO COMPLETO SINO A FINE FEBBRAIO:

Sabato 13 gennaio, ore 20:45, Monza-Inter – SERIE A

Venerdì 19 gennaio, ore 20:00, Inter-Lazio – SUPERCOPPA

(Lunedì 22 gennaio, con orario da definire, Inter VS vincente Napoli-Fiorentina?)

Domenica 28 gennaio, ore 20:45, Fiorentina-Inter – SERIE A

Domenica 4 febbraio, ore 20:45, Inter-Juventus – SERIE A

Sabato 10 febbraio, ore 18:00, Roma-Inter – SERIE A

Venerdì 16 febbraio, ore 21:00, Inter-Salernitana – SERIE A

Martedì 20 febbraio, ore 21:00, Inter-Atletico Madrid – CHAMPIONS LEAGUE

Domenica 25 febbraio, ore 18:00, Lecce-Inter – SERIE A