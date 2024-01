Inter campione d’inverno: ma l’ultima volta è finita malissimo

La vittoria col Verona ha permesso ai nerazzurri di chiudere al primo posto in classifica il proprio girone dell’andata. Tutti i precedenti

Il successo casalingo fatto registrare la scorsa domenica contro il Verona negli ultimissimi minuti del match ha consentito alla formazione di Simone Inzaghi di chiudere in testa alla classifica il girone d’andata del campionato di Serie A.

Decisiva la rete siglata nel finale da Davide Frattesi, calciatore subentrato negli ultimi minuti del match con l’intento di provare a raddrizzare la gara verso i giusti binari; E così è stato. L’ex Sassuolo, dopo appena 10′ dal suo ingresso in campo, è riuscito a non farsi trovare impreparato su un pallone mal respinto da Montipo consentendo così alla propria squadra di allungare il proprio divario sulla Juve, attesa poi nel pomeriggio all’Arechi’.

Risposta immediata quella dei bianconeri, con questi ultimi rei di aver ribaltato il vantaggio iniziale della Salernitana grazie alle reti di Samuel Iling-Junior e Dusan Vlahovic, reti che hanno permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di restare aggrappati a quel -2 che li separa dai nerazzurri. Un -2 che ha, dunque, consentito al club meneghino di proclamarsi campione d’inverno in questa regular-season e, in 115 anni di storia Inter, non è la prima volta che accade.

Inter campione d’inverno per la 19esima volta: quello del 2022 l’ultimo precedente

Grazie alla vittoria sul Verona, l’Inter è riuscita a proclamarsi campione d’inverno per la 19esima volta nella sua storia.

Dei 18 precedenti, soltanto in 11 circostanze quel mezzo scudetto ha poi trovato la sua altra metà. L’ultima volta in cui i nerazzurri erano riusciti a figurare al primo posto in classifica al termine del girone d’andata era accaduto nella regular-season 2021-22, stagione in cui a portarsi poi a casa il titolo fu il Milan ai danni della formazione di Simone Inzaghi. Di 4 punti, in quell’occasione, il divario fatto registrare tra le due squadre in termini di classifica.