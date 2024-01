La pazzesca stagione di Lautaro: più di 100 milioni di euro

Lautaro incontenibile sotto il profilo realizzativo, ora il rinnovo è vicinissimo e le sue quotazioni di mercato non scendono al di sotto dei 100 milioni

Chi l’avrebbe mai detto. O forse sì, qualcuno l’avrebbe detto. Ma non con tanta sorpresa e celerità. Lautaro Martinez è sempre stato avvezzo a fare tanti gol, del resto è il suo mestiere. Eppure fino a questa stagione non aveva mai tirato fuori il massimo potenziale, motivo per cui ci si sarebbe aspettato – stando ai pronostici d’inizio anno – una cavalcata più modesta. Alle spalle, magari di qualche altro bomber di razza come Victor Osimhen.

Tali ipotesi sono state completamente disintegrate sul nascere. Sin dalle prime battute, il centravanti e capitano nerazzurro ha messo a segno gol su gol. Fino ad arrivare alla diciottesima giornata del campionato di Serie A con un bottino di diciotto reti, una media di un gol per partita. Strabiliante. La cifra riflette l’importanza strumentale del calciatore negli schemi tattici di Simone Inzaghi e la grande forza supportiva dell’intero gruppo nerazzurro alle sue dipendenze. L’Inter è una macchina che funziona bene e Lautaro ne coglie altrettanto bene i frutti, da protagonista assoluto nella speciale classifica marcatori dell’intero campionato ove Olivier Giroud è secondo a quota 10. Uno stacco notevole, quasi doppio.

Il calciatore sta costruendo un vero impero attorno alla propria immagine e ha già battuto qualche record interessante e non vuole ancora fermarsi. Davanti a lui ci sono altre vecchie glorie come Bobo Vieri e Zlatan Ibrahimovic, capaci di segnare con un intervallo temporale ancora inferiore all’argentino. Ma le statistiche lasciano il tempo che trovano: quel che conta è che l’Inter vinca sempre.

Lautaro show, rinnovo vicinissimo e valutazione alle stelle sul mercato

Sulla scia travolgente di Lautaro, desideroso di firmare quanto prima il tanto atteso rinnovo di contratto fino al 2028 a condizioni economiche maggiorate intorno ai 7 milioni, la dirigenza nerazzurra è adesso alle prese per proporre al cospetto dell’agente Alejandro Camano l’offerta migliore possibile.

Stando agli ultimi aggiornamenti, il calciatore dovrebbe firmare al massimo entro la fine del mese di gennaio per chiudere definitivamente tutti i discorsi di rinnovo pendenti in organico dopo quelli occorsi nelle scorse settimane per Darmian, Dimarco e Mkhitaryan.

Al contempo, tutte le potenziali pretendenti al suo cartellino sono avvisate. L’Inter non scenderà a patti con nessuna di esse da qui alle prossime sessioni di mercato a meno di clamorosi stravolgimenti o rotture improvvise, legate in ogni caso ad una crescente valutazione di mercato che da diverso tempo ha abbondantemente superato quota 100 milioni di euro.