Senza Djalò spazio al nuovo affare: dalla Premier a costo zero

Potrebbe interessare Adarabioyo in scadenza di contratto con il Fulham in Premier League, profilo giovane e con buoni margini di crescita per svecchiare il reparto difensivo privo dell’opzione Djalò

Tiago Djalò era l’obiettivo principale e dichiarato dell’Inter per la prossima estate. Qualcuno su cui si sarebbe potuto contare, ma al verificarsi soltanto di specifiche condizioni.

Anzitutto quella più importante di tutte, relativa alla possibilità di una sua annessione al progetto tecnico di Simone Inzaghi a parametro zero. Scavalcata tale ipotesi dalle ripetute avances della Juventus, ormai destinata a prelevare il difensore centrale portoghese dal Lille, la dirigenza nerazzurra è chiamata a spostarsi irrimediabilmente su nuovi nomi per la prossima estate.

Con la doverosa premessa di non far riferimento alcuno alla sessione invernale di mercato attuale, nei confronti della quale l’Inter ha già dichiarato di non voler avere altro a che fare dopo l’arrivo emergenziale di Tajon Buchanan, il nuovo piano dell’Inter potrebbe includere il profilo di Tosin Adarabioyo.

Adarabioyo alternativa a Djalò, l’Inter potrebbe pensarci per l’estate

Il calciatore classe 1997 ha già potuto infilare all’interno della propria cartella di lavoro esperienze importanti persino tra le file delle giovanili del Manchester City, non ultima quella con la maglia del Fulham in Premier League.

Pur non essendo destinato al rinnovo di contratto con il club inglese, il calciatore di origini nigeriane appare agli occhi degli osservatori un’opzione promettente per il futuro. Esattamente quel che cercano Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Del resto, oltre al fattore prettamente di crescita personale, i due dirigenti tengono conto soprattutto dell’opera di svecchiamento del reparto arretrato nerazzurro di cui soltanto pochi elementi – ovvero Bastoni, Pavard e Bisseck – rappresentano la fetta più giovane. I più esperti Darmian, de Vrij e Acerbi corrono inevitabilmente verso la fase calante della propria carriera professionale e per questo motivo, è doveroso mettere le mani avanti con decisione.