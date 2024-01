Chivu potrebbe lasciare la Primavera a fine stagione

By

Cresce l’ambizione del tecnico della Primavera nerazzurra di intraprendere un nuovo percorso altrove, in un campionato principale. C’è l’idea della Serie B

Parte del mondo nerazzurro dal luglio 2028 in qualità di allenatore della formazione Under-14 a seguito del conseguimento del patentino qualche mese prima, Cristian Chivu ha presto dato dimostrazione di avere grandi qualità manageriali oltre ad essere già di per sé un profondo conoscitore di tatticismi derivanti dalla sua enorme esperienza di livello internazionale da ex giocatore.

Promosso nel giro di un paio di stagioni ad allenatore della formazione Under-17 e poi Under-18, con tanto di conseguimento del pacchetto d’aggiornamento UEFA Pro, nel luglio 2021 diventa a tutti gli effetti responsabile tecnico della formazione Primavera dell’Inter. Vincitore del decimo titolo del campionato di riferimento al termine dell’annata 2021/2022, sotto la guida del tecnico rumeno sono passati giocatori di spessore del vivaio nerazzurro. Dai fratelli Esposito, passando per Giovanni Fabbian e Cesare Casadei.

Chivu via dall’Inter a fine contratto, nuova destinazione all’orizzonte per il tecnico della Primavera

Ora però, l’esperienza di Chivu sulla panchina della Primavera sembra essere ormai giunta alla sua fisiologica conclusione.

Stando alle sue ultime volontà, considerando che il contratto in scadenza non dovrebbe essere rinnovato, vorrebbe poter effettuare il salto di qualità definitivo verso uno dei campionati maggiori con alcune preferenze verso serie estere oppure la Serie B nostrana.