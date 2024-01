Mkhitaryan: “Non è la prima volta che succede”. E Marotta parla di stress fisico

L’armeno alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro la Lazio: “Conta vincere domani e andare in finale. Buchanan è un po’ timido ma ha qualità”

“Per me è la prima volta che gioco questo format, credo sia molto interessante poter giocare una competizione così, specialmente in Arabia. Vogliamo vincere, ma non sarà facile”. Così Mkhitaryan in conferenza stampa, al fianco di Inzaghi, alla vigilia della gara con la Lazio valevole per le semifinali della Supercoppa italiana.

“Se ci dispiacerà ritrovarsi con una gara in meno in campionato? Non è la prima volta che succede e adesso non ci pensiamo – risponde l’armeno – Conta vincere domani e andare in finale. Vogliamo continuare in questo mood positivo per arrivare preparati ai prossimi impegni”.

“La Lazio è una grande squadra – evidenzia il centrocampista dell’Inter – Li abbiamo incontrati un mese fa e sono molto forti. È una semifinale e quindi tutti vogliono raggiungere la finale”.

In conclusione, Mkhitaryan elogia il neo arrivato Buchanan: “Ha tanta qualità, si vede in allenamento. È un po’ timido, deve imparare una nuova cultura, una nuova lingue e un nuovo modo di giocare. Dobbiamo aiutarlo a capire cosa deve fare”.

Supercoppa, Marotta: “Valutazioni sullo stress fisico”

“Siamo in un contesto gradevole, abbiamo trovato strutture adeguate. Sarà un bello spettacolo questa Supercoppa”. Queste invece le parole di Marotta, riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Si tratta del primo esperimento di una nuova formula – ha aggiunto l’Ad nerazzurro direttamente dell’Arabia Saudita – È certamente più stimolante sia dal punto di vista economico, perché consente a quattro squadre di avere un tornaconto, sia per la valorizzazione del prodotto calcio all’estero. A tempo debito andrà poi fatta una valutazione sulle ripercussioni che un torneo come questo può avere dal punto di vista dello stress fisico”.