DIRETTA Supercoppa Italiana, Inter-Lazio: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida la Lazio di Sarri nella semifinale di Supercoppa Italiana. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter affronta la Lazio a Riyad in una gara valida come seconda semifinale della Supercoppa Italiana. Una sfida di sola andata che in caso di parità al novantesimo si protrarrà direttamente ai calci di rigore senza passare dai tempi supplementari che sarà diretta dall’arbitro Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, che vengono dalle vittorie in Serie A contro il Verona ed il Monza, partecipa a questa manifestazione in quanto detentore della Coppa Italia. Lo scopo è quello di provare a vincere il trofeo per il terzo anno di fila, staccando il Milan e portandosi a quota 8 nell’albo d’oro. Dall’altro lato i biancocelesti di Maurizio Sarri, che a loro volta hanno una striscia aperta di quattro successi di fila contro Empoli, Frosinone, Udinese e Lecce, sono in Arabia Saudita in quanto secondi classificati nello scorso campionato di Serie A. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5, ma anche in streaming su tablet e smartphone sulla app di Mediaset Infinity. In campionato, a Roma, i meneghini si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez e di Thuram. Chi passa il turno se la vedrà nella finalissima di lunedì contro il Napoli che ieri ha avuto la meglio sulla Fiorentina. Interlive.it vi offre il match dell’Al-Awwal Park tra Inter e Lazio live in tempo reale.