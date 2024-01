Il Governo non fa un passo indietro: UFFICIALE, Inter a porte chiuse

Il pubblico interista non potrà assistere al match: arriva la decisione ufficiale del Governo, si gioca a porte chiuse

Che cosa è successo? Non c’è stato nulla da fare, e alla fine il Governo è intervenuto per decretare la chiusura degli spalti. Dopo settimane di discussioni, la decisione è stata confermata. E così la partita di coppa dell’Inter non potrà dunque essere seguita da alcun tifoso allo stadio. Si era parlato di un possibile passo indietro. Dopo varie discussioni il Governo dello Stato comunitario ha però deciso che è meglio non soprassedere.

Si parla del match di Youth League in programma il prossimo 7 febbraio alle ore 14:00 italiane. In quell’occasione l’Inter Primavera allenata da Chivu deve incontrare in Grecia l’Olympiacos. Ma nessun tifoso potrà entrare allo stadio. E questo perché il Governo ellenico ha deciso di far disputare tutti i match a porte chiuse fino al prossimo 12 febbraio.

La scelta, salvo clamorose sorprese, non sarà cambiata. Quindi si continuerà con le partite senza pubblico. Tutto ciò dopo quello che accaduto tra i tifosi di Olympiacos e Panathinaikos. Le due tifoserie rivali si sono affrontate in violenti scontri a margine di un match di pallavolo delle due società.

A porte chiuse in Grecia: l’Inter giocherà senza pubblico

Lo Stato greco e la Federcalcio del Paese ellenico hanno deciso la chiusura degli stadi (sia per le partite di campionato che per quelle di coppa nazionale) dopo gli scontri avvenuti in un Olympiakos-Panathinaikos: una gara non di calcio ma di pallavolo, che ha portato a più di quattrocento arresti. Durante gli scontri un poliziotto di trentuno anni è rimasto gravemente ferito.

C’è un problema legato al tifo in Grecia. E per il Governo è una delle priorità risolvere la questione. Tifosi violenti, organizzati e non, scatenano il panico sugli spalti e fuori dalla stadio. Ci sono stati vari interventi di repressione, ma a oggi non è stata trovata una vera e propria soluzione.

Anche per questo motivo la Federcalcio greca ha deciso di procedere col pugno duro, chiudendo tutti gli stadi. Politicamente, la decisione ha fatto e continuerà a fare molto rumore. Ma era importante dare un segnale. Il fatto che gli scontri siano avvenuti non in una gara di calcio ma in una partita di pallavolo cambia poco.

E così in Grecia tutte le squadre disputeranno le gare a porte chiuse fino al 12 febbraio. Si è partiti già a dicembre con lo stop, e si andrà avanti fino a metà febbraio. Anche l’Inter sarà penalizzata, anche se pare improbabile che un numero ampio di tifosi potesse seguire la squadra allenata da mister Chivu. All’inizio si pensava che lo stop non sarebbe stato esteso anche in ambito internazionale.

Chivu lascia la Primavera?

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile addio di Christian Chivu alla panchina dell’Inter. Dopo tre stagioni da allenatore della Primavera, l’ex difensore nerazzurro starebbe infatti considerando di lasciare la guida della formazione Under-19: vuole passare al calcio dei grandi…

Quest’anno la sua Primavera sta facendo benissimo in campionato ed è ancora in ballo in Youth-League. Lasciare con un trionfo sarebbe il massimo per l’allenatore rumeno. Tarantino, che si occupa di gestire le giovanili, sta dunque già lavorando per pianificare il futuro.

Magari è vero che potrebbe subentrare Samir Handanovic, che da qualche mese sta lavorando come osservatore a stretto contatto con la Primavera mentre studia per diventare allenatore.