Inzaghi elogia i suoi: “Giochiamo a memoria, ci divertiamo”

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo il match Inter-Lazio andato in scena a Riad e valevole per le semifinali di Supercoppa italiana

Al termine della semifinale di Supercoppa in Arabia Saudita, Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione dei nerazzurri contro la Lazio. L’Inter diverte e si diverte, e anche Inzaghi non può che essere che soddisfatto della vittoria sugli uomini di Sarri. L’Inter ha dominato e il 3-0 va quasi stretto.

Ai microfoni di Sport Mediaset Inzaghi è apparso sorridente: “I ragazzi giocano sempre bene: è dal 13 luglio che fanno ottime partite. Stiamo facendo un ottimo percorso che deve sempre migliorare. Stasera siamo stati bravi e sono molto soddisfatto. Riguarderò la partita quando rientro in albergo…”

Poi il tecnico ha elogiato Dimarco: “È stato bravissimo, ma si deve pensare a tutta la rosa e dire parole di incoraggiamento anche i subentrati che hanno fatto il loro dovere. Hanno giocato tutti benissimo, davvero.”

“Giochiamo a memoria“, ha continuato Inzaghi. “Questo perché siamo molto bravi tecnicamente e sarebbe limitativo parlare solo di stasera…”

“I ragazzi sono stati molto bravi. Abbiamo fatto un’ottima partita, l’abbiamo approcciata subito bene“, ha poi spiegato il tecnico nerazzurro. “Abbiamo raggiunto la finale che volevamo. Ora speriamo di recuperare energie perché sarà una finale difficile col Napoli. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi perché mi sono proprio divertito questa sera”

Inzaghi si diverte anche contro la Lazio: “L’Inter ha sempre giocato bene“

In conferenza stampa, Inzaghi ha ribadito che a suo giudizio questa non è stata la partita migliore dell’Inter: ce ne sono state altre giocate allo stesso livello: “Facciamo quasi sempre bene. Abbiamo giocato un paio di partite non come le altre, sbagliando a livello tecnico, anche per via dei campi molto difficili. Ma sono due anni e mezzo che mi diverto molto a veder giocare così l’Inter“.

“Mi ricordo che il primo anno, quando dovevamo solo arrivare tra le prime quattro, dopo tre mesi, a veder giocare l’Inter, si diceva che dovevamo vincere lo Scudetto… Era un’Inter cambiata, profondamente rinnovata e che doveva arrivare a un posto in Champions, non costruita per il primo posto. Ma va bene così, e andiamo avanti. Sono contento per i tifosi che vedono l’Inter giocare in questo modo… No, non dico che la Juve non mi diverte, guardo l’Inter e basta“.

Sarri, sempre intervistato da Sport Mediaset, ha parlato di brutta figura. “Dovevamo far meglio davanti a una vasta platea televisiva. Il presidente era deluso come me. Contro l’Inter si può perdere ma non così. Sono infastidito dal modo in cui perdiamo”.

E sul valore dell’Inter, il tecnico biancoceleste ha ammesso: “Loro sono fortissimi e hanno un centrocampo tra i migliori in Europa. Diamo meriti all’Inter, ma ammettiamo anche i demeriti nostri… Oggi sembravamo anche impauriti. Siamo nettamente inferiori all’Inter come singoli. Forse non come stasera ma siamo nettamente inferiori“.

Barella punta alla Supercoppa: “Dobbiamo stare attenti al Napoli“

Nella semifinale di Supercoppa italiana a Riad è Barella a essere stato premiato come MVP. Dopo la grande prestazione personale, il sardo ha rilasciato qualche battute con i giornalisti di Mediaset. “Veramente una grande partita. Ci siamo divertiti”, ha ammesso il centrocampista.

“Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo livello, vogliamo vincere questa coppa e vogliamo continuare a far bene in campionato. La traversa non conta… Possono segnare altri, non importa. Faccio assist, aiuto la squadra, conta questo e basta. Il Napoli è forte… Sono campioni d’Italia, le qualità non cambiano. Dobbiamo stare attenti“.

Anche Frattesi, autore del 3-0, ha parlato a fine match: “Sono molto cresciuto rispetto all’inizio. Non è mai facile entrare in una squadra che gioca già rodata. Ma siamo due passi avanti rispetto all’inizio. L’aspetto mentale fa la differenza“.