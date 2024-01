Inzaghi ritrova la Lazio: il suo bilancio da avversario

Tre vittorie e due sconfitte nei precedenti cinque incontri tra Inzaghi, l’Inter e la Lazio da avversaria in campionato; contro Sarri per ambire alla finale di Supercoppa

Dopo aver appreso della vittoria del Napoli ai danni della Fiorentina, l’Inter si appresta a vivere la propria serata di Supercoppa Italiana contro la Lazio con il solo obiettivo di mettere a segno una vittoria ed ambire alla finale del prossimo lunedì, sempre a Riyadh, contro i partenopei.

L’occasione è ghiotta anche per Simone Inzaghi al fine di apporre un ulteriore sigillo positivo sulla buona striscia di vittorie collezionate contro la sua ex squadra da quando è allenatore dell’Inter.

Nello specifico, stando ai dati numerici e alle statistiche raccolte nel corso dell’ultimo triennio, il tecnico piacentino e vecchia bandiera biancoceleste è uscito vittorioso dagli scontri diretti con la Lazio in tre occasioni su cinque.

Tutti i precedenti di Inzaghi contro la sua ex squadra: tre vittorie e due sconfitte

Il primo precedente risale al 16 ottobre 2021 in occasione dell’ottava giornata del campionato di Serie A disputata proprio fra le mura tanto care dello Stadio Olimpico di Roma.

Nella circostanza l’Inter perde con il sonoro punteggio di 3-1 in favore dei padroni di casa a seguito di una clamorosa rimonta occorsa tutta nel secondo tempo. Inutile il gol su rigore siglato da Perisic nei primi minuti di gioco. Decisamente migliore il risultato nella giornata di ritorno della medesima prima stagione di Inzaghi in nerazzurro: 2-1 a San Siro e annata chiusa alle spalle del Milan di Stefano Pioli come seconda classificata.

Il 26 agosto del 2022 torna l’incubo Olimpico. L’Inter viene nuovamente schiacciata dalla pressione della Lazio con lo stesso punteggio della sconfitta dell’anno precedente dopo appena tre giornate dall’inizio della nuova stagione. Meglio il ritorno alla trentaduesima giornata di campionato, con una bella vittoria per 3-1.

L’inizio della nuova stagione, nonché quella attuale, è del tutto scoppiettante: 0-2 fuori casa contro la Lazio per ribaltare quello scomodo pronostico che appariva quasi come una maledizione insuperabile. Ora non resta che il sesto incontro complessivo, questa volta però in Supercoppa.