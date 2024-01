Riscatto e cessione all’Inter: scambio con l’Atalanta

By

Vecchio pallino dell’Inter ora in forze all’Atalanta, la dirigenza potrebbe rivalutare l’idea Holm come alternativa di Buchanan in caso di cessione Dumfries

Intreccio sontuoso e al contempo spinoso, non privo di insidie. Le ultime giornate di campionato disputate lasciano infatti presagire che uno degli elementi più in forze tra le file dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini potrebbe essere presto riscattato dalla formazione bergamasca, come da previsioni.

Il giovane esterno destro Emil Holm, prelevato dallo Spezia a mezzo di un’operazione di prestito oneroso da 2,5 milioni, sta stupendo tutti grazie a buone prestazioni ed una spiccata personalità. Esattamente il tipo di profilo che piace a Gasperini per i suoi schemi offensivi, del quale lo stesso tecnico non vorrebbe privarsi in futuro. Ecco perché, salvo sorprese assurde, lo svedese dovrebbe essere riscattato al termine dei prossimi sei mesi di prestito dalla Dea per una cifra vicina agli 8,5 milioni.

L’Atalanta deve tuttavia ben guardarsi le spalle delle tante altre potenziali pretendenti al cartellino del calciatore in grande spolvero. Inter compresa. Stando a recenti voci di corridoio, la formazione nerazzurra avrebbe puntato Holm per il prossimo futuro come potenziale profilo da aggregare al cospetto dell’altro giovanissimo Tajon Buchanan e comporre dunque un duo ideale lungo la corsia esterna.

Fuori Dumfries e suggestione Holm, l’Inter deve attendere il riscatto dell’Atalanta

Come logico, ad esser perdente posto potrebbe essere Denzel Dumfries, a più riprese accostato al mercato estero a cifre non inferiori ai 40 milioni. Per l’Inter lo scenario sarebbe decisamente interessante, ma per poter riuscire a convincere l’Atalanta della bontà delle proprie intenzioni una volta riscattato il cartellino di Holm, la dirigenza nerazzurra dovrà fare carte false.

Inserendo, nella migliore delle ipotesi, l’idea di uno scambio ad armi pari per il cartellino di uno dei propri giovani in rosa con l’eventualità di potervi aggiungere una cifra cash di contorno per raggiungere le richieste minime della Dea.

Quella di Sebastiano Esposito potrebbe essere una suggestione interessante, ma molto potrebbe dipendere anche dal resto della stagione di Holm all’Atalanta. Al momento infatti non sembrerebbe esserci affatto nessuna intenzione di prelevarlo per poi rivenderlo subito dopo. E se così dovesse continuare ad essere, ogni idea di mercato per l’Inter sfumerebbe del tutto.