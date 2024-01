Verso Inter-Lazio, Inzaghi coi titolarissimi: c’è un solo ballottaggio

Nessuno stravolgimento per la seconda semifinale in programma questa sera tra Lazio e Inter, l’unico dubbio è dato sul versante destro tra Dumfries e Darmian

Chiusi i discorsi della prima semifinale della nuova e rivisitata edizione di Supercoppa Italiana, l’Inter appronta gli ultimi preparativi in vista del proprio match di debutto contro la Lazio nella cornice esotica ormai consueta di Riyadh.

Questa sera il tecnico piacentino Simone Inzaghi dovrebbe schierare in campo la migliore formazione contro la sua ex squadra per poter conquistare agevolmente il pass verso la finale e sperare per la terza volta consecutiva di centrare il massimo risultato possibile.

Nel corso dell’ultimo allenamento di rifinitura si sono visti all’opera tutti i più grandi protagonisti, lasciando trasparire ottime sensazioni sullo stato di forma e la condizione mentale di ciascuno di loro in vista dell’incontro.

Inzaghi in dubbio tra Dumfries e Darmian, nessun altro cambio o turnover contro la Lazio

Non dovrebbe esserci spazio di manovra per ipotizzare a qualche tipo di turnover: Inzaghi vuole il meglio del meglio. Motivo per cui sin dai primi minuti dovrebbero figurare Yann Sommer fra i pali, con Benjamin Pavard, Francesco Acerbi ed Alessandro Bastoni al centro della difesa.

La novità più importante è infatti data dal rientro del centrale ex Lazio al posto di Stefan de Vrij, rispetto a quanto visto nell’ultimo incontro di campionato con il Monza. Nessun altro dubbio a centrocampo, con i soliti Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan schierati lungo la mediana. A sinistra conferma per Federico Dimarco mentre sul lato destro non è ancora chiaro se figurerà Denzel Dumfries oppure Matteo Darmian. In avanti, invece, nessun ritocco: spazio alla letalità di Lautaro Martinez e il supporto vivo di Marcus Thuram.