Napoli-Inter ad alta tensione: “Non ci sto, andiamo via”

Supercoppa italiana: l’arbitro Rapuano non ha fischiato fallo scatenando l’ira del tecnico. Parole forti in panchina

Tensione altissima nella finale di Supercoppa tra Napoli e Inter. Gli animi in campo si accendono subito, specialmente in panchina. Grande protagonista Walter Mazzarri, furioso con l’arbitro e il guardialinee dopo il contatto a metà campo tra Darmian e Kvaratskhelia.

Lo ‘scontro’ tra il difensore nerazzurro e il georgiano ha favorito la squadra di Inzaghi, partita in contropiede e andata poi vicina al gol con una conclusione di Mkhitaryan finita alta sulla traversa. Rapuano non ha fischiato fallo in favore del Napoli, l’assistente non lo ha contraddetto e così si è scatenata la rabbia di Mazzarri.

Come riportato dal bordocampista di ‘Sport Mediaset’, l’allenatore dei partenopei era colmo di rabbia, tanto da arrivare a dire al quarto uomo “Basta, non ci sto. Andiamo via“.