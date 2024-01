Colpo di scena sul mercato: dalla Juve all’Inter, affare last minute

La sfida di mercato fra Inter e Juve vede per ora in vantaggio i bianconeri, ma Marotta potrebbe puntare al colpaccio last minute

Cristiano Giuntoli è riuscito a soffiare ai dirigenti nerazzurri Tiago Djaló, che pareva un acquisto già messo in cassaforte per la prossima stagione. Ecco perché la Juve è al momento in vantaggio derby d’Italia che si gioca sul mercato. Una lotta complicata, giocata da società che hanno poco o niente da investire e diversi buchi da sanare in rosa.

All’Inter servirebbe una punta. Anche alla Juve, dove di base si cerca un mediano, potrebbe far comodo un centravanti, dato che Kean sembra intenzionato a giocare altrove. L’obiettivo comune dei due club potrebbe essere Muriel.

Il colombiano è in scadenza con l’Atalanta ed è destinato a liberarsi a zero a giugno. Non è però escluso che possa uscire subito. Gasperini, almeno apparentemente, continua ad apprezzare Muriel e non vorrebbe farne a meno.

A Bergamo si punta tuttavia anche su El Bilal Touré. Se il ventiduenne maliano dovesse dimostrare affidabilità dal punto di vista fisico potrebbe anche chiudere ogni spazio residuo al colombiano, che a quel punto potrebbe richiedere esplicitamente la cessione immediata.

Colpo last minute in attacco: battaglia Inter-Juve per Muriel

Per questo motivo Luis Muriel potrebbe sembrare a oggi un attaccante disponibile sul mercato. E il suo nome piace appunto a Inter e Juve, e non solo. Anche la Lazio di Sarri potrebbe essere interessata.

Resta il fatto che a decidere sulle uscite sarà Gasperini, il quale potrebbe anche impuntarsi e decidere di trattenere il colombiano fino alla scadenza naturale del contratto. In questo senso c’è chi esclude che il colpo last minute in attacco per Inter e Juve possa avere a che fare con Muriel.

Sull’attaccante, l’Inter continua a ribadire la linea nota: così com’è, con Sanchez e Arnautovic, la rosa è completa… anche se nelle ultime interviste Inzaghi è parso meno categorico del solito.

L’idea di prendere un attaccante nelle fasi finali del mercato non è comunque stata mai rinnegato ufficialmente. Il problema principale è che non sembrano esserci molti margini per muoversi sul mercato.

Muriel a zero l’anno prossimo?

Luis Muriel vorrebbe cambiare aria. Non a giugno ma subito. E il suo profilo ha sempre stuzzicato Piero Ausilio. Dato il suo contratto in scadenza, potrebbe essere pure ceduto per un costo estremamente contenuto.

Questo fatto ingolosisce sia nerazzurri che bianconeri. Di meglio, sul mercato dei possibili colpi last minute e low-cost, al momento non c’è: nessun altro attaccante dalla valutazione sotto i 2 milioni ha la classe, l’esperienza e la familiarità con la Serie A che ha Muriel.

I nerazzurri sono però ancora vincolati a Sanchez, e senza la sua uscita la dirigenza non potrebbe nemmeno lasciarsi tentare dalla voglia di cercare un altro centravanti. La cessione di Sensi e la vittoria della Supercoppa italiana hanno di fatto ripagato l’investimento fatto per Buchanan e non potrebbero consentire un’altra spesa.

La prospettiva più probabile è che l’Inter chiuda così la sua stagione. Muriel, in quest’ottica, potrebbe essere preso soltanto a zero per la prossima stagione. Ma a che pro? Per sostituire Alexis Sanchez con un altro ultratrentenne poco brillante sal punto di vista fisico?

In finale di Supercoppa italiana Sanchez e Arnautovic sono entrati bene e hanno fatto il loro. Non abbastanza però per poter offrire a Inzaghi alternative affidabili per far riposare Lautaro e Thuram. E qui casca l’asino.