Pagano la clausola e 40 milioni cash: colpo in casa Atalanta

Una delle più grandi realtà di Premier pronta a fare spese in Serie A. Svelato lo scenario che rischia di giocare a sfavore dell’Inter

Come da suo solito, la Premier League sta continuando a rilevarsi uno dei campionanti più difficoltosi di sempre, oltre che il più affascinante. A testimoniarlo il fatto che cinque squadre come: Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Arsenal e Tottenham siano racchiuse in 5 punti.

Alle spalle di queste big vi sono poi altri grandi realtà ormai consolidate come: West Ham, Manchester United, Brighton, Chelsea e Newcastle. Proprio questi ultimi, a partire dalle scorse stagioni, hanno dato vita a un nuovo percorso, un percorso che li ha portati a prendere parte alla seguente edizione di Champions League, coi ‘Magpies’ beffati all’ultima giornata dei gironi e passati così dal secondo al quarto posto in poche ore, piazzamento che ha sancito l’eliminazione dall’Europa per la formazione guidata da Edward Graham Howe, formazione che tra le proprie file vanta interpreti di un certo livello.

È il caso di Dubravka, Trippier, Schar, Botman, fino ad arrivare altri componenti come: Longstaff, Almiron, Isak e Bruno Guimaraes, uno dei fiori all’occhiello di questa squadra che negli anni ha raggiunto una valutazione sempre più importante sul mercato. Si vocifera, infatti, che alcune big europee (Real Madrid incluso) siano pronte ad andare all’assalto del centrocampista brasiliano, legato agli inglesi a mezzo di una clausola rescissoria da 100 milioni di sterline.

Il Newcastle, ora alle prese con alcuni problemi inerenti al fair-play finanziario, finirà per trovarsi costretto a cedere almeno un proprio big nell’arco della prossima estate. Una situazione, questa, che implicherà poi i bianconeri d’Inghilterra ad andare alla ricerca di un nuovo centrocampista. Tra i possibili indiziati c’è anche Ederson dell’Atalanta, nome recentemente accostato anche all’Inter.

Idea Ederson per il Newcastle: gli inglesi pensano a questa pista in caso d’addio di Bruno Guimaraes

L’eventuale partenza di Bruno Guimaraes a fine stagione potrebbe spingere il Newcastle a guardare anche in Serie A in estate. Quello di Ederson, in tal senso, uno dei possibili profili su cui potrebbero finire per fiondarsi gli inglesi nei prossimi mesi.

Il centrocampista brasiliano, legato all’Atalanta da un accordo valido sino a giugno 2026, sta continuando a mettersi in grossissima evidenza al fianco della formazione di Gian Piero Gasperini. A testimoniarlo i 6 gol realizzati in stagione, 5 di questi in campionato a cui va poi aggiunto 1 assist. Di 40 milioni di euro la valutazione che ne fanno i bergamaschi del proprio numero 13, recentemente accostato all’Inter e ora finito anche nel mirino del Newcastle stando ad alcuni rumors provenienti dall’Inghilterra.