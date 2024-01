“Ufficiale a margine della Juve”: svolta Inter dopo la Supercoppa

Nerazzurri pronti a ufficializzare una nuova operazione di mercato. L’annuncio può arrivare poco prima o poco dopo il big match in programma coi bianconeri

Grazie alla rete siglata da Lautaro Martinez al minuto 91 in Napoli-Inter i nerazzurri sono riusciti a portarsi a casa l’ottava Supercoppa Italiana della loro storia, la terza consecutiva.

È bastato, infatti, il guizzo del Capitano nerazzurro, che non si è fatto trovare impreparato sulla splendida palla servitagli da Pavard a centro area. Dopo un paio di occasioni in cui non era riuscito a incidere, il ‘Toro’ di Bahia Blanca è poi stato abile nel ‘trafiggere’ l’incolpevole Gollini nel momento decisivo della gara. Una rete, questa, che ha permesso al classe ’97 di alzare al cielo il suo primo trofeo da Capitano dell‘Inter.

Da diverso tempo, ormai, si parla del rinnovo di contratto di Lautaro con l’Inter, un rinnovo che ad oggi non è ancora arrivato ma che procede sempre più verso le fasi finali della trattativa. La volontà del club meneghino è quella di blindare il proprio numero 10 per tanti altri anni (e non potrebbe essere altrimenti). Dopo che la Supercoppa è anche alle spalle, la sensazione è quella che il seguente affare possa raggiungere la fumata bianca già nei prossimi giorni, magari a margine della supersfida in programma contro la Juve tra circa due settimane.

Rinnovo Lautaro una questione di giorni: annuncio in programma a margine di Inter-Juve

È soltanto una questione di giorni l’annuncio per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter, la cui ufficialità è prevista a breve.

Ciò che mancano sono soltanto alcune piccolezze, merito anche della volontà di proseguire assieme questo legame da entrambe le parti. Il ‘Toro’ di Bahia Blanca ha detto sì da tempo, calciatore prossimo a estendere la durata del proprio accordo coi nerazzurri sino a giugno 2028, col classe ’97 che arriverà a percepire un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione diventando così il giocatore più pagato dell’intera rosa nerazzurra.

Riferisce, inoltre, ‘Sky Sport’ che la volontà del club meneghino è quella di rendere noto il prolungamento di contratto dell’argentino a margine di Inter-Juve, e quindi poco prima o poco dopo del big match il cui calcio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di domenica 4 febbraio in quel del ‘Meazza’.