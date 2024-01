Il club lo mette ai margini: scontro totale, ha già l’accordo con l’Inter

Gelo e rottura di Zielinksi con il Napoli, ormai è fuori dal progetto tecnico di Mazzarri e lui ha raggiunto l’accordo verbale coi nerazzurri per l’annessione estiva a parametro zero

Centrato l’obiettivo Tajon Buchanan sul mercato di gennaio al di fuori delle faccende di gioco e la Supercoppa Italiana sul campo, l’Inter può tornare a concentrare tutte le proprie forze sul resto della stagione tra Scudetto e Champions League in vista di uno scoppiettante finale testa a testa con la Juventus.

Dal prossimo anno poi molto potrebbe cambiare in organico. Un dentro-fuori di forze che potrebbero spostare il bilancino della qualità tattica nerazzurra verso un ulteriore salto in avanti nello scenario europeo ed internazionale, grazie all’innesto di Medhi Taremi e alla ormai certa partenza di Alexis Sanchez. In attacco dovrebbe poi restare Marko Arnautovic, mentre da tempo ci si aspetta che un calciatore del calibro di Piotr Zielinski possa aggregarsi al gruppo nerazzurro a parametro zero senza grossi intoppi.

E infatti, salvo clamorosi capovolgimenti, il centrocampista polacco dovrebbe firmare con l’Inter un accordo triennale intorno ai 4 milioni di euro stagionali. L’ennesimo grande colpo di una lunga lista di altri colpi gratuiti messi a segno in precedenza dall’insuperabile duo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Zielinski promesso all’Inter, con il Napoli cala il gelo totale ed è separato in casa

Chiaro è che per arrivare ad uno come Zielinski l’Inter ha dovuto prima attendere lo sblocco di una situazione che, fronte Napoli, è stata decisamente negativa.

Nonostante i ripetuti tentativi da parte della dirigenza di convincere il calciatore a restare al club partenopeo per altro tempo ancora a mezzo di un rinnovo a condizioni ribassate, nulla ha trovato esito positivo. Tra le parti sarebbe adesso calato il gelo e nessuna delle due avrebbe più intenzione di portare avanti trattative rivelatesi improduttive.

Il calciatore sarebbe un separato in casa, tanto che lo stesso Walter Mazzarri non lo schierar più con continuità come un tempo preferendo altre soluzioni più fresche. L’ennesimo indizio che Zielinski si avvicina sempre più verso la fine del proprio mandato a Napoli con quel sapore amaro di non aver chiuso in bellezza.