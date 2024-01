Alejandro Camano, agente di Lautaro, è stato chiaro: continuano a esserci tanti top club sull’argentino, pronti a versargli stipendi enormi

Camano fa l’agente, quindi fa gli interessi del suo assistito. Dato che Lautaro Martinez segna a raffica e ha tantissime pretendenti, il procuratore non può assicurare che il ragazzo continuerà a giocare vita natural durante all’Inter. Sarebbe bello poterci mettere la mano sul fuoco, avere in squadra un altro Zanetti: un capitano che garantisce continuità e lealtà. Ma per trattenere un giocatore come Lautaro Martinez, oltre all’affetto e alla stima, ci vogliono anche i soldi. E su questo non è possibile sindacare.

Il suo agente si sta comportando in modo coerente: cerca l’accordo con l’Inter per il rinnovo, dato che Lautaro sta bene a Milano, ma non chiude alla possibilità di una cessione.

Si informa e risponde al telefono per conoscere i possibili scenari che potrebbero presentarsi per la prossima stagione. La sensazione è che il Toro possa rinnovare con i nerazzurri… bisogna solo risolvere le ultime frizioni. Ma intanto vari top club potrebbero essere già pronti a fiondarsi su Lautaro.

Chi parla di parole forti o fuori luogo da parte dell’agente di Lautaro pecca di ingenuità. Ci sta che il procuratore cerchi di creare un po’ di clamore in modo da ottenere un guadagno maggiore per il suo assistito e per sé stesso.

Due top club su Lautaro: si muovono Real e PSG

L’Inter resta comunque serena: la dirigenza è fiduciosa che si troverà un accordo, vista la volontà di Lautaro di continuare a essere il capitano di un club con cui ha stretto un legame fortissimo. In questi giorni, però, continueremo ad assistere al gioco delle parti, con l’agente che farà il suo mestiere cercando di strappare il miglior accordo possibile per il suo assistito.

I tifosi dell’Inter sono però preoccupati dal fatto che Camano abbia ammesso di aver ricevuto già numerose chiamate per l’argentino. L’agente ha ottimi rapporti anche con Real Madrid e il PSG, due top club che potrebbero avere interesse a trattare Lautaro Martinez.

E poi ci sono ovviamente le big inglesi, che potrebbero già star pensando concretamente a corteggiare Lautaro. Bisogna tuttavia tener conto che la valutazione dell’Inter potrebbe partire da 150 milioni di euro.

L’incognita Mbappé e la potenza economica del Newcastle

Lautaro, in passato, ha fatto capire di non aver intenzione di valutare nuove destinazioni, rivelando comunque di avere un debole per la Liga. In questo senso ci si aspetta che possa spostarsi solo per una big spagnola. Il Real, com’è noto, cerca Mbappé, e potrebbe fiondarsi sull’argentino solo nel caso in cui non riuscisse a ingaggiare a zero il francese. Il Barcellona, invece, a livello economico sta messo quasi peggio dell’Inter. Quindi, per ora, sembra che i nerazzurri possano stare tranquilli.

Il problema è che Lautaro è giustamente considerato fra i migliori attaccanti al mondo. E un centravanti top chiede uno stipendio adeguato. L’Inter non è più un top club (almeno economicamente) da molti anni, e per questo avrà difficoltà ad accontentarlo. Molto dipenderà dunque dal Toro. Sarà disposto a venire incontro al club e ai suoi limiti?

In Inghilterra scrivono che il Newcastle potrebbe provare a farsi avanti. In realtà il ricco club gestito da PIF ha ancora problemi con il FFP e difficilmente potrebbe gestire un acquisto così dispendioso soprattutto in termini di pulizia del bilancio. Inoltre la meta non sembra all’altezza del bomber argentino.

Lautaro, dopo aver rifiutato 20 milioni all’anno dall’Arabia Saudita, non sembra proprio il tipo da poter lasciare l’Inter dove è capitano e leader per andare a fare la figurina in una squadra ricca ma poco prestigiosa della Premier.

Ciò non toglie che fra le varie squadre che stanno contattando Camano per informarsi sulla situazione del Toro possa esserci anche il Newcastle.

Prima o poi il momento arriverà pure per lui… Lautaro è ormai un giocatore di livello mondiale, che potrebbe guadagnare più del doppio fuori dall’Italia. Ormai è sempre così: si arriva sempre a un punto in cui i club italiani non possono competere. Lautaro continuerà a giocare all’Inter solo se riuscirà a dar valore ad altre cose oltre ai soldi.