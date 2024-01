Nessun dubbio, vuole l’Inter: “Lavora tutti i giorni per il suo sogno”

Annuncio a sorpresa sul futuro del calciatore, atteso ad Appiano soltanto nella prossima estate. Ecco cosa sta accadendo

L’Inter, ora a -1 dalla Juventus, è chiamata a rispondere presente nella trasferta che l’attende domani sera al ‘Franchi’ alle ore 20:45 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, in attesa naturalmente del recupero contro l’Atalanta in programma al ‘Meazza’ il prossimo 28 febbraio.

Nel mentre, l’attento sguardo di Marotta e Ausilio resta puntato anche su Valentin Carboni, giovane attaccante classe ’05 di proprietà Inter che a differenza di quanto accaduto nei mesi iniziali della sua prima avventura in A si sta ora ben esprimendo al fianco del Monza. A testimoniarlo le 2 reti e i 3 assist messi a registro dalla stella argentina in questa metà iniziale di campionato, finito nelle ultime settimane nel mirino di alcune big di Premier.

C’è chi ha addirittura parlato nelle ultime ore di una possibile offerta da parte del West Ham nei confronti del ragazzo, scenario tutt’altro che veritiero a seconda di quanto raccolto da Interlive.it, che ha prontamente smentito la notizia. A parlare a proposito del futuro del ragazzo, che resterà impegnato in Brianza sino al prossimo giugno, ci ha poi pensato il dirigente biancorosso Adriano Galliani, che ha ammesso: “Se Valentin Carboni resterà qui al Monza? Assolutamente sì“.

Ad ogni modo, l’attuale numero 21 della formazione di Raffaele Palladino è atteso ad Appiano nell’arco della prossima estate, periodo in cui i nerazzurri attueranno nuove riflessioni sul futuro del ragazzo. Il 18enne nato a Buenos Aires, atteso da un futuro del tutto roseo, pare aver un solo desiderio nella propria testa. A confermarlo le dichiarazioni rilasciate recentemente da chi si è preso la responsabilità di accudire il baby talento argentino in tutti questi anni.

Il papà di Valentin Carboni: “Mio figlio sogna di tornare all’Inter per restarci”

Una volta intervenuto davanti ai microfoni di ‘IFS Tv’, il papà di Valentin Carboni ha analizzato il futuro del proprio figlio rivelando poi alcuni dettagli svelatigli da parte del proprio ‘pargolo’.

“La mia speranza è quella che un giorno lo richiami l’Inter. Valentin in questo momento sta dando tutto per il Monza, società che l’ha espressamente richiesto a partire dalla scorsa estate nella persona di Adriano Galliani. È questa la cosa giusta da fare oggigiorno, ma il sogno di mio figlio è quello di tornare all’Inter per restarci. Il ragazzo non aspetta nient’altro che una chiamata da Inzaghi e dal resto della società per il ritiro che vedrà impegnati i nerazzurri in estate”. Questa la confessione fatta dal classe ’05 al proprio padre.