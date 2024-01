“Accordi solidi”: doppio colpo Inter, conferma in diretta

L’annuncio apre alla doppia strada già imboccata dall’Inter in sordina verso la sessione estiva di mercato, da Taremi a Zielinski per rinforzare l’organico

L’innesto di Tajon Buchanan, come ribadito più volte nel corso degli ultimi giorni dai media locali, è stata una mossa necessaria per garantire a Simone Inzaghi un ricambio utile lungo la corsia esterna al fine di sopperire all’assenza di Juan Cuadrado bloccato ancora per molto tempo dall’infortunio.

Per la dirigenza nerazzurra questo sarebbe dovuto essere l’unico colpo da mettere a segno nel corso dell’attuale sessione di mercato e infatti, stando alle attuali idee di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, non dovrebbero seguirne altri. L’ultima delle priorità riguarda il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez entro la fine del mese e poi ci si potrà dedicare interamente a quello che verrà. Non soltanto gli impegni all’interno del rettangolo di gioco in stagione ma anche alle mosse per il futuro, visto che qualche ulteriore cambiamento potrebbe avvenire a seguito dell’addio di Stefano Sensi ed Alexis Sanchez.

Come noto, l’obiettivo principale per l’Inter resta Medhi Taremi in attacco. Il centravanti iraniano è in scadenza di contratto con il Porto e non ci sono volontà di proseguire la propria esperienza in Portogallo. Così, nonostante il calciatore non abbia ancora dato segnali evidenti del proprio collegamento all’Inter, l’affare sembra essere ben proiettato in una sola direzione.

Dall’altra parte, invece, la dirigenza vuol mettere solide radici anche a centrocampo e piace da matti Piotr Zielinski. Seguito da tempo, la dirigenza ha semplicemente atteso il momento propizio della sua rottura pressoché definitiva con la rappresentanza del Napoli in relazione al suo rinnovo di contratto. Scartata tale priorità, il centrocampista polacco sembra adesso convergere soltanto vero la formazione nerazzurra.

Biasin a conferma: “Taremi e Zielinski hanno accordi verbali con l’Inter”

A dare conferma di tali avvicinamenti è stato anche Fabrizio Biasin nel corso di un suo recente intervento mediatico ai microfoni di ‘TvPlay‘ sull’omonimo canale Twitch.

“Il mercato dell’Inter è finito. Il club nerazzurro ha lavorato bene in estate e, quindi, non deve più nulla dopo l’arrivo di Buchanan. L’Inter sta lavorando in vista della prossima stagione, Taremi e Zielinski sono due obiettivi concreti. Non ci sono ancora firme ufficiali ma gli accordi presi sulla parola sembrano essere piuttosto solidi“, ha commentato Biasin.