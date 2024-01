“Classifiche fittizie”: Inzaghi si espone prima di Fiorentina-Inter

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro prima del match di scena al Franchi e valevole per la ventiduesima giornata di Serie A

Inzaghi chiede concentrazione ai suoi prima della sfida con la Fiorentina. Con una vittoria, l’Inter si riprenderebbe la vetta della classifica pur avendo una gara in meno e a una settimana dal big match con la Juventus ieri fermata in casa dall’Empoli: “Dobbiamo guardare solo a noi stessi – ha detto Inzaghi a ‘Dazn’ nel pre gara – senza pensare a classifiche fittizie o ad altre cose”.

Inter in emergenza a centrocampo. Ad Asllani l’arduo compito di non far rimpiangere lo squalificato Calhanoglu. Fin qui l’italo-albanese non ha avuto grande spazio: “A mio avviso sta facendo un ottimo percorso qui all’Inter – ha sottolineato il tecnico nerazzurro – Chiaramente davanti ha un grandissimo giocatore, però tutte le volte che è stato chiamato in causa ha sempre fatto la sua parte”.

Sull’out sinistro, invece, ci sarà Carlos Augusto a svantaggio di Dimarco. Questa è una scelta dettata dal turnover: “Ho fatto qualche variazione ed è giusto farlo dopo la Supercoppa. Acerbi (preferitogli de Vrij, ndr) e Dimarco stanno bene, ma devo cercare di utilizzare tutti che finora mi hanno dato sempre ottime risposte”.