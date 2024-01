Da Tonali a Dimarco, il Newcastle ora vuole chiudere con l’Inter

‘Magpies’ pronti a tornare a fare grosse spese in Serie A. Svelato lo scenario che potrebbe finire per materializzarsi nella prossima estate

Gli evidenti passi in avanti compiuti in questi ultimi anni da parte del Newcastle sono sotto gli occhi di tutti. Anche e soprattutto grazie al prezioso contributo fornito dal fondo Pif, infatti, i bianconeri d’Inghilterra sono riusciti a dar via nelle passate stagioni a un nuovo percorso di crescita, un percorso che nella scorsa edizione di Premier ha portato loro a ottenere un piazzamento in Champions League.

Grazie al quarto posto ottenuto nello scorso campionato, infatti, i ‘Magpies’ sono riusciti a figurare tra le 32 squadre più forti in Europa, un traguardo che malauguratamente è servito ben poco alla squadra ora guidata da Edward Graham Howe, formazione che sino al quinto turno dei gironi di Champions figurava al secondo posto del raggruppamento F (gruppo in cui figuravano anche Borussia Dortmund, Psg e Milan) e che è poi finita per trovarsi in quarta posizione all’ultima giornata.

Trippier, Botman, Bruno Guimaraes, Gordon e Isak: questi gli acquisti di rilievo compiuti negli ultimi anni da parte del Newcastle, fino ad arrivare allo stesso Sandro Tonali, approdato in Inghilterra nella passata estate per la modica cifra di 70 milioni e ora fermo per calcioscommesse. Una trattativa che ha consentito agli inglesi di tornare a fare spese in Serie A, cosa che non accadeva da diverso tempo.

Non va poi dimenticato il fatto che tanti altri calciatori, quest’oggi militanti nel massimo campionato italiano, sono finiti per essere corteggiati proprio dai bianconeri d’Inghilterra negli ultimi tempi. A certificarlo l’interesse riposto proprio da parte di questi ultimi nei confronti di Barella, ancor prima dell’approdo dell’ex Brescia e Milan in Premier. Un altro nome finito nelle grazie delle maggiori big inglesi è sicuramente quello di Federico Dimarco, profilo attenzionato a dovere dal Manchester United negli ultimi mesi e per cui a poter farsi avanti nella prossima estate potrebbe essere proprio il Newcastle.

Dimarco in Premier: il Newcastle può provarci con 40 milioni più bonus, no Inter

Non solo il Manchester United, club ancora alla ricerca di un nuovo laterale di sinistra, anche il Newcastle potrebbe finire per compiere un tentativo nel corso della prossima finestra di calciomercato estiva per Federico Dimarco.

L’attuale numero 32 nerazzurro, con all’attivo 3 reti e 7 assist in stagione, sta continuando a offrire un più che degno contributo alla formazione di Simone Inzaghi. Corsa, qualità e passaggi smarcanti: queste le migliori abilità messe in mostra dal classe ’97 in questi ultimi due anni e mezzo trascorsi a Milano, con quest’ultimo fresco di rinnovo concordato nelle passate settimane sino a giugno 2027.

Tornando all’interesse riposto da parte delle maggiori big di Premier nei confronti dell’ex Verona e Parma, proprio i ‘Magpies’ potrebbero finire per riporre sul tavolo dell’Inter nella prossima estate un’offerta da 40 milioni di euro più bonus per Dimarco, eventuale proposta di mercato per cui il duo dirigenziale Marotta–Ausilio finirebbe per mostrarsi immediatamente contrariato; E non potrebbe essere altrimenti visto e considerato il fatto che la valutazione del seguente calciatore in casa Inter s’ha da considerarsi tra i 50-60 milioni.