Inter-Juventus, designazione UFFICIALE: ci sarà Maresca

Primo derby d’Italia per l’esperto fischietto della Sezione di Napoli, ma i precedenti con Inter e Juventus sono numerosissimi nel corso degli anni

Mancano pochissimi giorni al fischio d’inizio di uno degli incontri della stagione che i tifosi attendono con maggiore ansia, perché potenzialmente decisivo per le sorti del cammino di Inter e Juventus nella loro rispettiva rincorsa al titolo di Campione d’Italia.

Le due formazioni storiche rivali, allenate da Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, si affronteranno a viso aperto nella cornice di San Siro dopo l’1-1 maturato all’andata all’Allianz Stadium con non poche tensioni.

Per l’occasione, vista l’importanza della posta in palio che è ben superiore ai soli tre punti in classifica, l’Organo Tecnico dell’AIA ha designato Fabio Maresca come ufficiale di gara sorpassando l’altro potenziale candidato Guida. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Carbone e Giallatini, mentre Doveri sarà quarto uomo. A completare il pacchetto di grande esperienza e qualità ci saranno Irrati in sala VAR con Di Paolo suo ausiliare. Per l’arbitro napoletano sarà il primo derby d’Italia della sua carriera.

Maresca scelto per dirigere Inter-Juventus, tantissimi i precedenti nell’arco di dieci anni di carriera in Serie A

Maresca è come noto uno degli arbitri con maggior tasso di esperienza e successi nell’intero scenario arbitrale di Serie A, con 125 partite arbitrate nell’arco di dieci anni dalla sua prima presenza nel massimo campionato italiano.

A fare da contorno a tale contesto sono pertanto i numerosi precedenti sia con Inter che con la Juventus. Per i nerazzurri sono 17, di cui 11 le vittorie sotto la sua direzione. Per i bianconeri invece 15, con altrettante 11 vittorie in tasca. Soltanto in questa stagione Maresca ha diretto per due volte le partite in cui figurava l’Inter, esattamente contro le due squadre capitoline Roma e Lazio. Partite entrambe vinte dai nerazzurri con clean sheet.