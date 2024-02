70 milioni e la Juve ‘scippa’ l’Inter: clamorosa firma con la rivale

Una maxi offerta da 70 milioni di euro: la Juve potrebbe affrontare presto l’ipotesi di una cessione eccellente e mettere in cassa fondi per un nuovo acquisto

Via un top e dentro una promessa che ha già dimostrato di poter brillare in Serie A. La Juve è un club con evidenti problemi di bilancio. In questa sessione di calciomercato invernale ha investito principalmente su due giocatori, Djaló (pagato 3 milioni più bonus) e Alcaraz (arrivato in prestito oneroso). Con l’indice di liquidità sotto terra, i bianconeri hanno dovuto cedere Ranocchia, prestare a titolo oneroso Huijsen e accettare la percentuale sulla vendita di Dragusin.

Da tempo la Juve non registra una cessione dal peso economico rilevante. In questi anni, però, si è investito parecchio su giocatori dal prezzo alto. Da Dusan Vlahovic, pagato 75 milioni di euro a gennaio 2022, a Bremer (pagato 31 più bonus) e Chiesa (50 milioni totali). Proprio il difensore brasiliano potrebbe però aiutare i bianconeri a registrare un’importante plusvalenza.

Secondo alcune voci di mercato, infatti, il Manchester United potrebbe provare a farsi avanti in estate per Bremer. La Juve non lo ritiene un incedibile, ma si aspetta di vederlo a un prezzo considerevole: 70 milioni. I Red Devils, che hanno urgente bisogno di rinforzare la difesa, potrebbero anche essere disposti a un simile investimento.

In questo caso la Juve saprebbe già come investire parte del guadagno. Il difensore che più piace in questo momento a Giuntoli e Allegri è Alessandro Buongiorno del Torino. I bianconeri lo seguono da tempo, così come l’Inter, il Napoli e il Milan. Proprio il Milan, negli ultimi giorni, ha fatto capire di poter tornare a bussare alla porta del Toro a giugno…

Con 70 milioni in cassa la Juve è pronta ad andare su Buongiorno

Per la Juve Bremer è stato un acquisto assai oneroso, è vero, ma sportivamente il brasiliano ha risposto presente, calandosi abbastanza in fretta nel contesto. Giusto qualche partita in affanno nel primo anno e un po’ di incertezza in impostazione… Dopodiché sono arrivate grandi prestazioni difensive, goal importanti e continue manifestazioni di impegno.

L’ex Toro è costato tanto: per strapparlo all’Inter, la Juve non si fece problemi a giocare al rialzo, superando anche la richiesta base di Cairo. E ora potrebbe fare lo stesso con Buongiorno, che proprio come Bremer appare come uno dei più forti nel suo ruolo in Serie A.

Nessuno può dire quali siano le reali intenzioni della Juve. Si può essere più sicuri sul fatto invece che il Manchester United sia fortemente interessato a Gleison Bremer. Lo United seguiva il brasiliano già quando giocava nel Torino, ed è molto probabile che ora lo ritenga maturo per trasferirsi in Inghilterra e brillare in Premier.

Un finlandese in nerazzurro

Intanto anche l’Inter ha preso un difensore: un ragazzino finlandese. Il ragazzo, un difensore centrale classe 2007, si chiama Ilari Kangasniemi ed è stato acquistato a titolo definitivo dal SJK Akatemia Ry. Gioca anche nella Finlandia U17.

Non è detto che giocherà con la Primavera di Chivu. Molto più probabilmente verrà aggregato all’Inter U17 allenata da Polenghi. Nell’SJK giocava già con i grandi (7 presenze nel massimo campionato finlandese).

Si dice che Ilari, oltre a essere ben strutturato fisicamente, sia anche abbastanza smaliziato dal punto di vista tattico. Sa giocare come centrale in una difesa a tre, sa impostare e sa contrastare. Nelle nazionali U16 e U17 finlandesi ha giocato anche a centrocampo e si è tolto lo sfizio di qualche goal importante.