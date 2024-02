Storie incredibili e derby sempre sul filo: l’Inter-Juve di Inzaghi e Allegri

Nove precedenti tesissimi tra Inter e Juventus con Inzaghi e Allegri in panchina, ecco come sono finite le partite antecedenti il delicatissimo scontro diretto di domenica in campionato

Inter e Juventus ancora una volta faccia a faccia in campionato. Dopo la sfida d’andata terminata senza una vincitrice, entrambe le formazioni sono adesso sospinte dal desiderio di macinare altri tre punti preziosissimi per avvicinarsi sempre più alla gioia finale dello Scudetto.

Sebbene non sia ancora una sfida decisiva, quella in programma la prossima domenica potrebbe comunque lasciare del sapore agrodolce dietro di sé in base al punteggio che salterà fuori. Considerando oltretutto che i nerazzurri di Simone Inzaghi vantano un punto di vantaggio sui bianconeri di Massimiliano Allegri e una partita in meno ancora da giocare.

Prima di domenica, in ogni caso, Inter e Juventus potranno dire di aver dato sempre spettacolo in ogni derby d’Italia finora disputato. Anche da quando i due vincenti tecnici siedono sulle rispettive panchine e si sono incrociati nel corso del tempo, per un totale complessivo di nove volte. Nove i precedenti finora tra Inzaghi e Allegri in qualità di allenatori di due delle squadre più titolate d’Italia, oggi più rivali che mai per un campionato ancora tutto aperto.

Inter e Juventus quantomai equilibrate, nessun allenatore ha mai prevalso sull’altro

Come anticipato, le due formazioni si sono già affrontate nel corso di questa stagione nel match del girone d’andata terminato sul punteggio di 1-1. Sono poi altri quattro gli incroci in campionato andando a ritroso nel tempo sino al 2021, anno dell’immissione in ruolo di Inzaghi sulla panchina del club di Viale della Liberazione.

Il bilancio resta comunque favorevole alla Juventus, con le vittorie per 0-2 e 1-0 maturate nella scorsa stagione. Una sola invece la vittoria dell’Inter finora, occorsa nell’aprile del 2022 con il punteggio di 0-1 segnato su rigore da Hakan Calhanoglu.

Sorride invece il bottino dell’Inter in Coppa Italia. Nei tre precedenti a cavallo tra le ultime due stagioni esclusa quella attuale da cui la formazione nerazzurra è prematuramente uscita di scena contro il Bologna, gli uomini di Inzaghi hanno vinto due incontri. Uno di questi, oltretutto, è proprio la finale del 2022 vinta per 2-4 dopo i tempi supplementari. Un ultimo precedente, infine, è dato dalla disputa della prima Supercoppa Italiana vinta da Inzaghi nell’era Inter.