Allegri: “Domani non finisce il campionato”. Poi nuova ‘frecciata’ all’Inter

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico livornese alla vigilia di Inter-Juventus, big match della 23esima giornata del campionato di Serie A

È in programma domani sera una delle sfide più attese dell’anno, Inter-Juventus: gara il cui calcio d’inizio è fissato alle ore 20:45 al ‘Meazza’. Ad affrontarsi saranno per l’appunto la prima e l’attuale seconda forza del torneo, ragion per cui il minimo passo falso compiuto potrebbe risultare fatale. Ne è dello stesso avviso anche Massimiliano Allegri, tecnico che ha descritto così l’importante appuntamento di domani.

SULLA GARA DI DOMANI – “Sarà una partita meravigliosa, giocheremo davanti a 80mila persone. Siamo una squadra molto coesa e sono contento di quello che stiamo facendo. No, non sarà una sfida decisiva”.

RINCORSA CHAMPIONS – “Sappiamo della forza dell’Inter, ma anche noi siamo in un ottimo momento. Dobbiamo continuare il nostro percorso, l’obiettivo resta quello della qualificazione in Champions. Mi dà tremendamente fastidio quando si sente dire ‘non avete niente da perdere’. Nel momento in cui uno gioca ha sempre qualcosa da perdere”.

INTER – “Abbiamo grande rispetto per l’Inter. L’ho sempre detto, sono una squadra fortissima e per me è la candidata numero uno per la vittoria finale del campionato. Non dobbiamo farci condizionare dalle voci esterne, dobbiamo guardare a noi stessi e avere equilibrio. Quel che conta è essere bravi nel gestire i momenti di difficoltà”.

CHIESA E RABIOT – “Entrambi sono recuperati. Domani partiremo tutti quanti alla volta di Milano per questo importantissimo match”.

DJALO E ALCARAZ – “Anche loro saranno a nostra disposizione per domani. Djalo è un po’ più indietro rispetto agli altri, ma sarà ugualmente dei nostri. Di Alcaraz sono molto contento, è un ragazzo interessante e sono convinto che farà bene”.

SULL’ATTACCO – “Non ho ancora deciso l’undici titolare, tra poche ore svolgeremo l’ultimo allenamento sul campo e poi tra oggi e domani farò le mie scelte anche in quel reparto”.

KEAN – “Il suo trasferimento all’Atletico è saltato, lo sappiamo tutti, ma ci sarà sicuramente utile nella parte finale di stagione. Sarà un’arma in più a nostra disposizione e ora deve soltanto pensare a recuperare la giusta condizione”.

YILDIZ – “La concorrenza non fa bene soltanto a Yildiz o Chiesa, è un qualcosa da cui ne trae beneficio tutta la squadra, non si tratta dei singoli”.

MERCATO – “Non ho alcun fastidio nel vedere i miei calciatori accostati a tanti altri club. Sono soltanto voci di mercato di cui non parlo ma che fanno soltanto un piacere. Questi ragazzi hanno un valore patrimoniale molto alto e possono soltanto dare un futuro a questa Juventus”.

THURAM – “Un giocatore dell’Inter che mi sta sorprendendo? Dico Thuram. Ha caratteristiche davvero importanti e sta facendo molto bene al cospetto di questa formazione”.

SUL MATCH D’ANDATA – “Credo che quella di domani sarà una partita totalmente differente da quella giocatasi a fine novembre allo ‘Stadium’.