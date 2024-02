Altro che Inter, Trevisani annuncia: “Andrà alla Juve”

Il noto conduttore televisivo non ha dubbi e sgancia la bomba in vista dell’estate: “Secondo me prenderà il posto di Allegri in caso d’addio del livornese a fine anno”

Procede in ottimo modo la stagione dell’Inter, club che sinora ha rimediato una sola ed unica sconfitta in stagione nei tempi regolamentari – quella col Sassuolo – e che eccezion fatta per l’eliminazione giunta per mano del Bologna in Coppa Italia lo scorso 20 dicembre si trova ora al comando della classifica di Serie A, oltre ad essere ancora in piena corsa in Champions League (senza dimenticare il successo ottenuto in Supercoppa).

Gran parte del merito va dato non soltanto ai singoli calciatori ma anche al tecnico Simone Inzaghi, in grado di valorizzare al meglio diversi elementi nerazzurri (vedasi il caso Calhanoglu, calciatore che una volta spostato in cabina di regia dall’ex allenatore biancoceleste è diventato ancor più decisivo).

Un solo punto separa al momento la formazione vicecampione d’Europa in carica dalla Juventus, nonostante l’impegno in meno rispetto ai bianconeri che verrà recuperato soltanto il prossimo 28 febbraio dal club meneghino.

La dirigenza dell’Inter è stata abbastanza chiara a inizio stagione. L’obiettivo fissato da parte dei nerazzurri è quello dello Scudetto, il che significherebbe ottenere la seconda stella ancor prima del Milan. Lautaro e compagni non possono più permettersi di fallire, visto quanto accaduto nella stagione 2021-22 dove a trionfare al termine della stagione furono proprio i rossoneri.

Nel caso in cui l’Inter non dovesse conseguire questo traguardo, a farne le spese sarebbe proprio Simone Inzaghi a quel punto, tecnico che finirebbe per cogliere immediatamente le proprie valigie da Milano.

Quello di Thiago Motta uno dei possibili candidati a raccogliere l’eredità dell’ex allenatore biancoceleste, nome tra l’altro accostato anche a Milan e Juventus negli ultimi tempi, questi ultimi in particolar modo. Ne sa qualcosa Riccardo Trevisani.

Trevisani: “Per me Thiago Motta andrà alla Juve in caso d’addio di Allegri”

Il noto giornalista Riccardo Trevisani, oltre che affermato conduttore televisivo, una volta intervenuto sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio nel corso della puntata ‘Fontana di Trevi’ ha espresso il proprio giudizio sul possibile futuro dell’attuale tecnico del Bologna.

Questo il parere del telecronista sportivo di nazionalità italiana che ha affermato: “Per me Thiago Motta andrà alla Juve, segnatevi il giorno in cui l’ho detto. Secondo me sarà il tecnico italo-brasiliano a raccogliere l’eredità di Allegri in caso d’addio a fine stagione da parte del livornese”.