DIRETTA Serie A, Inter-Juventus: segui la cronaca LIVE del derby d’Italia

L’Inter di Simone Inzaghi sfida la Juventus di Allegri nella 23esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter riceve la Juventus allo stadio Giuseppe Meazza nel derby d’Italia valido come posticipo domenicale della ventitreesima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Una big match tra le prime due della classifica che potrebbe essere decisivo in chiave scudetto che sarà diretto dall’arbitro Maresca della sezione di Napoli.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, che vengono da una striscia di tre vittorie di fila contro il Verona, il Monza e la Fiorentina – oltre alle due contro Lazio e Napoli che hanno portato alla conquista della Supercoppa Italiana – puntano a proseguire il momento positivo. L’obiettivo è quello di centrare altri tre punti per allungare sugli storici rivali nella corsa al tricolore e portarsi a +4 con una partita da recuperare. Dall’altro lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, che invece sono reduci dal sorprendente pari casalingo contro l’Empoli e che dovranno fare a meno dello squalificato Milik, vanno a caccia di un successo che permetterebbe loro di operare il controsorpasso in vetta. La gara sarà trasmessa in tv e in streaming su tablet e smartphone solamente sulla app di Dazn. All’andata, a Torino, la partita finì con un pareggio per 1-1, con la rete di Lautaro Martinez a impattare il momentaneo vantaggio di Vlahovic. Interlive.it vi offre il derby d’Italia di San Siro live in tempo reale.