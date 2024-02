L’annuncio arriva in piena diretta: “Juve, hai fatto un gran colpo. Inter ko”

Niente da fare per i nerazzurri, che hanno dovuto arrendersi un’altra volta sul mercato davanti ai bianconeri. Il ‘derby d’Italia’ è già incominciato

In attesa del fischio d’inizio di Inter-Juventus, fissato questa sera alle ore 20:45 al ‘Meazza’, si può dire che il ‘derby d’Italia’ abbia già preso il via da diverso tempo.

A infiammare il big match match della 23esima giornata del campionato di Serie A è stato infatti Gleison Bremer, nell’estate 2022 letteralmente ad un passo dall’approdo a Milano e che invece è poi finito per accasarsi alla formazione di Massimiliano Allegri proprio in quel periodo.

Nel corso della puntata ‘My Skills’ in onda su DAZN, l’ex difensore granata si è lasciato andare ad alcune pesanti dichiarazioni, ammettendo: “Se penso mai che avrei potuto giocare per l’Inter piuttosto che per la Juventus? Mai, perché sono dalla parte giusta“. Una vera e propria bordata quella lanciata da parte del classe ’97 in direzione dei nerazzurri. A dire il vero, però, le due formazioni si erano incrociate ancor prima sul mercato.

A differenza di quanto si potesse immaginare inizialmente, infatti, a portare a termine l’affare Tiago Djalo è stata la ‘Vecchia Signora’, collettivo che a sorpresa ha dato una clamorosa accelerata a questa operazione liberandosi della concorrenza dell’Inter, club che puntava a far proprio il difensore lusitano a parametro zero nella prossima estate.

In attesa che il classe ’00 (ai box dallo scorso marzo a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro) metta piede in campo con la sua nuova squadra, si può dire nel frattempo che i bianconeri siano riusciti ad assicurarsi un buon prospetto per la difesa, peraltro per una cifra compresa tra i 3-3,5 milioni di euro. Ne è dello stesso pensiero anche Fabrizio Biasin, figura che lavora ormai da anni nel mondo del web.

Biasin a Tv Play: “La Juve ha fatto un gran colpo anticipando l’Inter per Djalo”

Fabrizio Biasin, noto giornalista di ‘Libero’ sin da sempre tifoso passionale dell’Inter, una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play ha espresso il proprio giudizio sull’affare Djalo. Queste le sue dichiarazioni:

“Juventus e Inter sono le due squadre che hanno agito nel giusto modo sul mercato nella scorsa estate, per cui stanno già indirizzando il proprio sguardo verso la prossima stagione. Devo essere sincero, i bianconeri hanno fatto un gran colpo anticipando i nerazzurri nella corsa a Tiago Djalo. La formazione di Inzaghi, d’altro canto, ha già bloccato Taremi e vediamo cosa accadrà d’ora in poi con Zielinski”.