30 milioni dai prestiti: tutti gli esuberi da piazzare

Il nodo principale è quello del futuro di Correa: l’Inter spera di incassare una cifra vicina ai 30 milioni dai prestiti

Sfumato l’addio di Stefano Sensi al Leicester, l’Inter perderà molto probabilmente il centrocampista a zero quest’estate. Dal punto di vista economico, la perdita si attesta intorno ai 3 milioni. Marotta e Ausilio sperano di recuperare sfruttando il tesoretto dei prestiti: ci sono tanti giocatori ceduti a titolo temporaneo in giro per l’Europa da cui il club nerazzurro potrebbe ricavare qualcosa. Nella migliore delle ipotesi potrebbe arrivare una trentina di milioni di euro.

Il grosso potrebbe arrivare dalla cessione del Tucu Correa. L’argentino è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato al Marsiglia. Il club francese, allenato da Gattuso, si trova a metà classifica ma sta cercando di recuperare terreno. In caso di un piazzamento in Champions sarebbe costretto a versare 12 milioni nelle casse dell’Inter per tenersi l’attaccante.

Il classe 1994 ha giocato 7 volte il Ligue 1, senza mai segnare. Poi ha disputato anche 4 partite in Europa League, ma anche in questo contesto non ha fatto mezzo goal. Il Tucu sta deludendo sotto tutti i punti di vista. Si è fermato già un paio di volte per infortunio. Tecnicamente ha fatto vedere poco. Tatticamente non ha ancora trovato una collocazione. E dal punto di vista dell’impegno ha deluso sia Marcelino (esonerato dopo cinque giornate) che Gattuso.

Sempre in Spagna si è da poco trasferito Lucien Agoumé. Il Siviglia lo ha preso in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Quique Sanchez Flores, allenatore dei rojiblancos ha fatto intendere di credere molto nel giovane francese, a cui sta dando già spazio in campo.

In Belgio gioca invece Zihno Vanheusden, andato in prestito allo Standard Liegi. E sta giocando sopra le aspettative, dimostrandosi pronto fisicamente (nessun infortunio finora) e sempre attento dal punto di vista difensivo. Non è escluso che lo Standard possa esercitare il riscatto fissato a 7 milioni.

30 milioni: il tesoretto che arriva dai prestiti

In Italia l’Inter ha prestato un sacco di giocatori. Alcuni di questi non verranno ceduti. Come per esempio Valentin Carboni (dato al Monza in prestito secco). Al Cagliari si sta facendo notare il giovane Oristanio: i sardi potrebbero riscattarlo a 4 milioni (mentre l’Inter ha fissato il controriscatto a 5,5).

Lo Spezia, in B, si è invece accordato con l’Inter per poter riscattare l’attaccante Pio Esposito a 5 milioni (i nerazzurri possono controriscattare il talento a 7). Finora ha collezionato 21 presenze ma ha fatto solo 2 goal. Il fratello maggiore di Pio, Sebastiano Esposito, ha fatto invece vedere buone cose alla Samp.

I blucerchiati hanno l’obbligo di riscatto a 7 milioni in caso di promozione, ma l’Inter ha anche qui la possibilità di controriscattarlo. Sempre nella Sampdoria, gioca il giovane portiere Filip Stankovic (riscatto fissato a 5 milioni, con controriscatto per l’Inter a 5,5).

Nomi minori e un po’ deludenti

Difficilmente il Brest si farà avanti per prendere Satriano, che si è trasferito in prestito in Francia in prestito secco e finora non ha particolarmente brillato. Anche per Radu, che fa panchina fissa al Bournemouth, non c’è un accordo per il riscatto.

Uno dei giocatori prestati dall’Inter che sta facendo meglio è Mattia Zanotti (ceduto in prestito secco al San Gallo). Ma si tratta di un giocatore che i nerazzurri non vorrebbero vendere. Salcedo (da pochi giorni al Lecco) è invece un profilo su cui l’Inter non punta più: chiunque offrirà 1-2 milioni potrà prenderselo a fine stagione.

Fontanarosa, in prestito al Cosenza, sta giocando benino, ma la sua valutazione è bassa: vendendolo si ricaverebbe meno di un milione. Brozao è stato ceduto a zero in Brasile. La stessa fine potrebbero fare molti altri giocatori tesserati dall’Inter e in prestito. Come per esempio il polacco Zuberek, che sta giocando alla Ternana. O Silvestro, passato nei giorni scorsi al Foggia. Quello che sta facendo meglio è William Rovida, portiere: al Pro Patria ha già collezionato 5 clean sheet.

Racimolare 30 milioni da tutti questi prestiti non sarà facile, ma Ausilio e Marotta sono già riusciti a compiere imprese del genere negli scorsi anni. La differenza è che allora giocatori come Mulattieri e Fabbian accrescevano il loro valore in prestito, attirando l’attenzione di varie pretendenti, mentre i ragazzi di quest’anno stanno giocando maluccio.